«Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Барриоса

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что «Зенит» обратился в организацию для рассмотрения отмены красной карточки полузащитника Вильмара Барриоса, полученной в матче третьего тура с «Динамо».

«Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Барриосу. Представители «Динамо» приглашены на заседание с целью предоставления медицинских документов, если таковые будут», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

Футболист влетел шипами в голеностоп полузащитнику бело-голубых Денису Макарову. После просмотра VAR арбитр принял решение показать колумбийцу красную карточку.

Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять).

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит удаление Барриоса в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» 9 августа.