КДК РФС рассмотрит удаление Барриоса в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» 9 августа

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, когда рассмаотрят удаление полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Динамо».

«Рассмотрим удаление Барриоса за грубую игру. Футболист приглашен на заседание 9 августа», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Футболист влетел шипами в голеностоп полузащитнику бело-голубых Денису Макарову. После просмотра VAR арбитр принял решение показать колумбийцу красную карточку.

Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять).

Ранее Луис Фелипе Поссо, агент Барриоса, прокомментировал красную карточку своего клиента.