Агент Барриоса считает, что КДК отменит красную карточку игрока

Луис Фелипе Поссо, агент защитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал красную карточку своего клиента, полученную в матче третьего тура чемпионата России с «Динамо».

«Это могла быть не красная, а жёлтая карточка. Думаю, что КДК РФС отменит удаление, это возможно», — цитирует Поссо «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Барриос влетел шипами в голеностоп полузащитнику бело-голубых Денису Макарову. После просмотра VAR арбитр принял решение показать колумбийцу красную карточку.

Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять).

Ранее сообщалось, что Иван Сергеев извинился за поражение «Зенита» в матче с «Динамо».