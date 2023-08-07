Агент Барриоса считает, что КДК отменит красную карточку игрока
- РИА Новости
«Это могла быть не красная, а жёлтая карточка. Думаю, что КДК РФС отменит удаление, это возможно», — цитирует Поссо «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Барриос влетел шипами в голеностоп полузащитнику бело-голубых Денису Макарову. После просмотра VAR арбитр принял решение показать колумбийцу красную карточку.
Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.
«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять).
Ранее сообщалось, что Иван Сергеев извинился за поражение «Зенита» в матче с «Динамо».