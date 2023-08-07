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Сергеев извинился за поражение «Зенита» в матче с «Динамо»

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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал поражение команды в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Динамо».
Сергеев извинился за поражение «Зенита» в матче с «Динамо»
  • AP

«Впереди 27 игр, всё поменяется. Приносим извинения болельщикам за то, что проиграли. Сделаем выводы и будем двигаться вперёд. У нас одно место — первое, мы это умеем делать», — сказал игрок пресс-службе клуба.

Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять). 

Ранее Марцел Личка рассказал, как в шутку просил Тюкавина не забивать «Зениту» три мяча.

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