Сергеев извинился за поражение «Зенита» в матче с «Динамо»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал поражение команды в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Динамо».

«Впереди 27 игр, всё поменяется. Приносим извинения болельщикам за то, что проиграли. Сделаем выводы и будем двигаться вперёд. У нас одно место — первое, мы это умеем делать», — сказал игрок пресс-службе клуба.

Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять).

Ранее Марцел Личка рассказал, как в шутку просил Тюкавина не забивать «Зениту» три мяча.