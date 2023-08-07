Личка рассказал, как в шутку просил Тюкавина не забивать «Зениту» три мяча
«Я сказал ему вчера: «Тюка, надо забить». Он говорит: «Я забью три». Я ответил: «Не надо три, давай два, иначе тебя Аршавин купит в «Зенит», — цитирует Личку «Матч ТВ».
Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.
В составе столичной команды дубль оформил Константин Тюкавин (вторая, 33-я минуты). Победный мяч забил Вячеслав Грулёв (90 + 5). Автогол на счету Фабиана Бальбуэны (десятая). Полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос получил красную карточку (90 + 3).
«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять).
Ранее экс-арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов назвал непрофессиональным поведение колумбийского полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса в матче с «Динамо».