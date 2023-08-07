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Личка рассказал, как в шутку просил Тюкавина не забивать «Зениту» три мяча

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после победы над «Зенитом» в третьем туре чемпионата России рассказал о том, как перед игрой в шутку просил нападающего Константина Тюкавина не забивать петербуржцам три гола.

«Я сказал ему вчера: «Тюка, надо забить». Он говорит: «Я забью три». Я ответил: «Не надо три, давай два, иначе тебя Аршавин купит в «Зенит», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

В составе столичной команды дубль оформил Константин Тюкавин (вторая, 33-я минуты). Победный мяч забил Вячеслав Грулёв (90 + 5). Автогол на счету Фабиана Бальбуэны (десятая). Полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос получил красную карточку (90 + 3).

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять). 

Ранее экс-арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов назвал непрофессиональным поведение колумбийского полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса в матче с «Динамо».

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