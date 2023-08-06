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Хусаинов назвал непрофессиональным поведение игрока «Зенита» Барриоса в матче с «Динамо»

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Экс-арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов назвал непрофессиональным поведение колумбийского полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Хусаинов назвал непрофессиональным поведение игрока «Зенита» Барриоса в матче с «Динамо»
  • РИА Новости

«Барриос — вроде профессиональный футболист, но сегодня ты играешь в «Зените», завтра — в «Спартаке» или «Динамо». Уважение быть друг к другу должно. Это непрофессионально», — цитирует Хусаинова РИА Новости

Хавбек влетел шипами в голеностоп полузащитнику бело-голубых Денису Макарову. После просмотра VAR арбитр принял решение показать колумбийцу красную карточку.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Марцела Лички. «Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять). 

Ранее главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что фортуна была на стороне столичной команды в матче третьего тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

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