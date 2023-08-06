Личка назвал «маленькой сенсацией» победу «Динамо» над «Зенитом» в матче РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка считает, что фортуна была на стороне столичной команды в матче третьего тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Очень редко кто забивает три мяча в Санкт-Петербурге. Надо отдать должное силе соперника. «Зенит» — это команда, которая играет в своей лиге. Уровень выше, чем у всех. Но нам чуть повезло. Маленькая сенсация», — цитирует Личку «Матч ТВ».

При этом он считает, что «Динамо» провело не совсем идеальную игру.

«Но это лучший матч по проявленному характеру, по желанию. По игре мы были хуже, чем могли бы. Во втором тайме, можно сказать, только «Зенит» владел мячом», — добавил чешский специалист.

Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

В составе столичной команды дубль оформил Константин Тюкавин (вторая, 33-я минуты). Победный мяч забил Вячеслав Грулёв (90+5). Автогол на счету Фабиана Бальбуэны (десятая). Полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос получил красную карточку (90+3).

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять).

Ранее Грулёв высказался о результате матча третьего тура чемпионата России по футболу в Санкт-Петербурге.