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Кавазашвили: «Спартаку» необходимо усилить защиту

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Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили считает, что у московского «Спартака» слабая линия защиты.

«Спартаку» надо поправить оборону... нужно укреплять защиту новыми игроками, — сказал экс-голкипер красно-белых «Матч ТВ».

При этом, по словам Кавазашвили, он не будет советовать главному тренеру Гильермо Абаскалю, что делать.

«У команды есть тренерский штаб, у которого свои мысли и взгляды на этот счёт. Я не могу диктовать им свои условия по стартовому составу», — добавил он.

«Спартак» по итогам четырёх туров с девятью очками занимает четвёртое место. Столичная команда пропустила в свои ворота семь мячей. В пятом туре красно-белые 20 августа примут на своём поле петербургский «Зенит» (семь очков), который располагается на шестой строчке.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

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