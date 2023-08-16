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Ловчев: Клаудиньо не стал лидером «Зенита»

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Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о выступлении «Зенита» в сезоне-2023/24 без Малкома.
Ловчев: Клаудиньо не стал лидером «Зенита»
  • РИА Новости

«Зенит» адаптируется без Малкома, перестраивает игру, меняет схему и ищет нового лидера. Клаудиньо, на мой взгляд, лидером не стал. Команда с большим трудом создаёт моменты, и голов меньше забивается», — написал Ловчев в Telegram-канале.

3 августа «Зенит» официально объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль» за €60 млн. Команда после четырёх туров РПЛ находится на восьмой позиции, набрав семь очков.

Ранее сообщалось, что Малком заработал около €20 млн за четыре года в «Зените».

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