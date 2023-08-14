Малком заработал около €20 млн за четыре года в «Зените»

Бразильский полузащитник Малком заработал около €20 млн за четыре сезона, которые он провёл в составе петербургского «Зенита».

В первые три сезона в России Малкому заплатили около €12 млн + €500 тыс. в качестве подъёмных, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что после переподписания контракта до лета 2027 года бразилец получил единовременную выплату в €700 тыс., а его годовой доход составил около €6 млн.

3 августа «Зенит» официально объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль» за €60 млн.

Ранее гол Малкома помог «Аль-Хилялю» победить «Аль-Шабаб» и выйти в финал Кубка чемпионов.