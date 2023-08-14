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Малком заработал около €20 млн за четыре года в «Зените»

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Бразильский полузащитник Малком заработал около €20 млн за четыре сезона, которые он провёл в составе петербургского «Зенита».
Малком заработал около €20 млн за четыре года в «Зените»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В первые три сезона в России Малкому заплатили около €12 млн + €500 тыс. в качестве подъёмных, сообщает «РБ Спорт». 

Отмечается, что после переподписания контракта до лета 2027 года бразилец получил единовременную выплату в €700 тыс., а его годовой доход составил около €6 млн.

3 августа «Зенит» официально объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль» за €60 млн.

Ранее гол Малкома помог «Аль-Хилялю» победить «Аль-Шабаб» и выйти в финал Кубка чемпионов. 

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