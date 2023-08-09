Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» победить «Аль-Шабаб» и выйти в финал Кубка чемпионов

Саудовский «Аль-Хиляль» оформил выход в финал Кубка арабских чемпионов по футболу 2023 года.

Команда Жорже Жезуша в полуфинальном матче нанесла поражение другой команде из Саудовской Аравии — «Аль-Шабаб» (3:1).

У победителей мячи забили Мохамед Канно (девятая минута), Малком (45 + 3) и Абдулла Аль-Хамдан (95-я). У проигравших отличился Густаво Куэльяра (56-я). В середине первого тайма вратарь «Аль-Хиляля» Абдулла Аль Маюф (25-я) получил прямую красную карточку.

«Аль-Хиляль» в финале 12 августа сыграет с саудовским «Аль-Насром», за который выступает форвард Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Аль-Насру» выйти в финал Кубка арабских чемпионов.