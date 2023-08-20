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«Спартак» на своём поле уступил «Зениту» в матче пятого тура РПЛ

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Московский «Спартак» на своём поле потерпел поражение в матче пятого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
«Спартак» на своём поле уступил «Зениту» в матче пятого тура РПЛ
  • РИА Новости

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

В составе победителей мячи забили Вендел (33-я минута) и Матео Кассьерра (94-я). У «Спартака» автогол записал в свой актив Георгий Джикия (32-я) и отличился Александр Соболев (81-я, пенальти). 

У хозяев поля в первом тайме был заменён из-за травмы Виктор Мойзес (27-я). Его место на поле занял Роман Зобнин.

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

Ранее комментатор Геннадий Орлов оценил шансы московского «Спартака» попасть в тройку лучших клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2023/24.

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