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Орлов: «Спартак» не может претендовать даже на тройку с такой защитой

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Комментатор Геннадий Орлов оценил шансы московского «Спартака» попасть в тройку лучших клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2023/24.
Орлов: «Спартак» не может претендовать даже на тройку с такой защитой
  • РИА Новости

«С такой защитой «Спартак» не может претендовать даже на тройку. Их защитники малоквалифицированны и не выглядят лидерами», — цитирует Орлова Sport24.

Матч 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» пройдёт 20 августа на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 19:30 мск.

Столичная команда с девятью очками занимает пятое место в турнирной таблице, клуб из Санкт-Петербурга (семь очков) — седьмое.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о проблемах «Спартака» в обороне.

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