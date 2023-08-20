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Ловчев — о проблемах «Спартака» в обороне: бездарные футболисты

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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о проблемах «Спартака» в обороне.
Ловчев — о проблемах «Спартака» в обороне: бездарные футболисты
  • РИА Новости

«Просто назову вам шесть фамилий: Алексис Дуарте, Мацей Рыбус, Никита Чернов, Николай Рассказов, Павел Маслов и Миха Мевля. Всё это слабые защитники. Шесть человек за несколько лет! Бездарные футболисты. И тут возникают вопросы к тем людям, кто их покупал, дëшево они стоили или нет.

Вы хотите стать чемпионами? Неужели не видно было по старту сезона, что в обороне собраны ужасные игроки? Только Георгий Джикия действует на более-менее высоком уровне, но не выдающемся. Под последнее определение подпадал лишь Неманья Видич. Серб приехал, и ему не требовались тренеры. Он сам организовал защиту. Неслучайно потом он стал заметной фигурой в «Манчестер Юнайтед», — сказал Ловчев в интервью RT.

Ранее Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона.

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