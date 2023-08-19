Баловни фортуны: карате-удар Миранчука на 98-й минуте помог «Локомотиву» уйти от поражения в Краснодаре

«Краснодар» и «Локомотив» разошлись миром в матче пятого тура РПЛ. Южане владели преимуществом в первом тайме, но не сумели открыть счёт, несмотря на то что арбитр назначил в ворота гостей пенальти. Сразу после перерыва Ильзат Ахметов добил мяч в ворота после очередного спасения Ильи Лантратова и вывел лидера РПЛ вперёд. Но подопечные Михаила Галактионова во втором матче чемпионата подряд ушли от поражения в компенсированное время. На этот раз Антон Миранчук на 98-й минуте из пределов штрафной пробил в дальний угол без шансов для Матвея Сафонова.

Значение очного матча между «Краснодаром» и «Локомотивом» сложно было переоценить. Южане подошли к нему, единолично лидируя в турнирной таблице РПЛ, и горели желанием продлить свою победную серию в национальном первенстве до пяти встреч.

Но и москвичам три очка нужны были кровь из носу, ведь они провалили старт сезона. Обыграть удалось лишь аутсайдера «Факел». А неделю назад подопечные Михаила Галактионова только в добавленное время вырвали ничью в противостоянии с «Крыльями Советов» и нанесли всего один удар в створ. Очередная осечка грозила отбросить их ещё ниже к зоне стыков.

При этом не успел восстановиться ключевой нападающий Артём Дзюба. Более того, сложности со здоровьем возникли и у Вильсона Изидора. И если в предыдущем туре место на острие занял Владислав Сарвели, то на этот раз — Максим Глушенков. На правом же краю атаки расположился Дмитрий Рыбчинский. А вместо Антона Миранчука с первых минут на поле появился Рифат Жемалетдинов. В резерве неожиданно остался и Наир Тикнизян, которому Галактионов на левом краю обороны предпочёл более надёжного Илью Самошникова.

У хозяев, напротив, проблем с составом не было никаких и в основу попали все сильнейшие. Разве что Владимир Ивич на левый фланг обороны выпустил не опытного Сергея Петрова, а новичка Лукасу Оласу, который до того довольствовался парой выходов на замену.

Неудивительно, что гости не постеснялись с первых минут отдать инициативу сопернику. Они встречали его на своей половине в среднем блоке. Назад опускались даже Рыбчинский и Пиняев, закрывавшие подходы на флангах. Впереди дежурил лишь одинокий Глушенков. В центральной зоне заполняли всё пространство Дмитрий Баринов, Артём Карпукас и опускавшийся к ним на помощь Жемалетдинов. Это создавало определённые сложности лидеру, которому до поры крайне непросто было проникнуть в чужую штрафную. Совершенно незаметен был и Джон Кордоба, потерявшийся под плотной опекой.

А при каждой удобной возможности железнодорожники организовывали контрвыпады, делая ставку на скорость исполнителей атакующей группы. Они пытались поймать южан на перестроениях, но те относительно спокойно справлялись с подобными вылазками. В результате запомнилась лишь пара неопасных ударов Пиняева. Он же записал себе в актив единственный выстрел в створ — из-за пределов штрафной низом пробил прямо в руки Матвею Сафонову.

Хозяева же всё больше наращивали давление и вскоре вынудили москвичей ошибиться. Сперцян выдал идеальную разрезающую передачу в штрафную на ход Сергею Волкову, за которым не уследил Илья Самошников. А пытавшийся подстраховать партнёра Илья Лантратов коленом сбил оппонента. Евгений Кукуляк сразу указал на точку.

Однако вынудить вратаря «Локо» капитулировать в эпизоде с пенальти — задача непростая, ведь он известен как настоящий специалист в этой области. Соперники красно-зелёных не реализовали 11-метровый во втором матче подряд. Если с выстрелом Бенхамина Гарре справился сам Лантратов, то Сперцян не попал в правый от себя нижний угол, хотя перехитрил Илью. Ещё больше удивляет тот факт, что в составе новой команды Лантратов лишь дважды пропустил с точки из шести попыток. В одной половине случаев он спасал самостоятельно, а в другой промахи допускали футболисты.

Больше столь явных шансов до перерыва у хозяев не возникало. Запомнился разве что неприятный кручёный удар Александра Черникова с дальней дистанции, с которым голкипер справился не без труда. А чуть позже он не позволил Сперцяну напрямую отправить снаряд в сетку с корнера.

Однако в самом начале второй половины «Краснодар» всё же добился своего. Всё началось с отличного перевода Никиты Кривцова в направление Жоау Батчи. Тому спокойно позволил войти в штрафную и нанести удар в дальний Баринов. При этом мяч ещё прошёл между ног Лукасу Фассону, усложнив задачу Лантратову. Несмотря на это, Илья чудом справился, но ничего не мог поделать с добиванием от Ильзата Ахметова. А вскоре коллектив Ивича едва не удвоил преимущество. И вновь немного удачи не хватило Сперцяну. Со стандарта, назначенного в непосредственной близости от чужих ворот, он закрутил снаряд прямо в ближнюю девятку, но попал в перекладину.

У «Локо» же не получалось абсолютно ничего. Соперник не пытался во что бы то ни стало отличиться ещё, а спокойно отошёл в оборону. Игра дробилась на эпизоды, а футболисты в условиях сильной жары не находили в себе сил действовать на высоких скоростях.

Пытаясь спасти противостояние, Галактионов принялся выполнять замены. Сначала на поле появились Тикнизян и Миранчук, а незадолго до конца основного времени — Константин Марадишвили и Сарвели. И это принесло свои плоды. Красно-зелёные, до того абсолютно инертные на чужой половине, сумели организовать некое подобие штурма. Помог им и Кукуляк, добавивший аж семь минут.

Тем не менее казалось, что хозяева всё же выстоят и одержат пятую победу подряд. После розыгрыша одного из стандартов Максим Ненахов пробил головой прямо в руки Сафонову. Гости пытались доказать судье, что мяч попал в ладонь Кевину Ленини, но тот остался непреклонен. Однако развязка наступила на 98-й минуте, когда Самошников мощным броском отправил снаряд в чужую штрафную из-за боковой. После серии рикошетов мяч оказался перед Миранчуком, и хавбек невероятным ударом с лёту отправил его прямо в дальний угол без шансов для Сафонова.

Таким образом, железнодорожники опять чудесным образом спаслись, отличившись в добавленное время. Причём, как и неделю назад, голом отметился футболист, вышедший на замену. Южане же прервали свою удачную серию и теперь делят лидерство с «Уралом».