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Деменко оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в РПЛ

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Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко оценил шансы «Краснодара» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Деменко оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в РПЛ

«О чемпионстве говорить пока рановато. Просто это первый год, когда «Краснодар» на старте взял все свои очки. Но чемпионат длинный, и для «Краснодара» сейчас очень важна скамейка», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Он добавил, что команда может потеряться, если лишится своих лидеров.

«Краснодар» (12 очков) одержал четыре победы подряд и лидирует в чемпионате. Далее расположились екатеринбургский «Урал» (десять) и московский «Спартак» (девять).

Ранее Иван Сергеев заявил, что «Зенит» догонит «Краснодар» и «Спартак» после очных матчей.

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