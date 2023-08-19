Деменко оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко оценил шансы «Краснодара» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«О чемпионстве говорить пока рановато. Просто это первый год, когда «Краснодар» на старте взял все свои очки. Но чемпионат длинный, и для «Краснодара» сейчас очень важна скамейка», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Он добавил, что команда может потеряться, если лишится своих лидеров.

«Краснодар» (12 очков) одержал четыре победы подряд и лидирует в чемпионате. Далее расположились екатеринбургский «Урал» (десять) и московский «Спартак» (девять).

Ранее Иван Сергеев заявил, что «Зенит» догонит «Краснодар» и «Спартак» после очных матчей.