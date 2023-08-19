Гол Миранчука на 98-й минуте спас «Локомотив» от поражения в 5-м туре РПЛ с «Краснодаром»
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Игра в Краснодаре завершилась со счётом 1:1.
В составе «быков» мяч забил Ильзат Ахметов (47-я минута). Эдуард Сперцян (22-я) не смог реализовать пенальти. У железнодорожников отличился Антон Миранчук (98-я).
«Краснодар» с 13 очками делит первое место в турнирной таблице с екатеринбургским «Уралом». «Локомотив» (шесть очков) занимает десятую позицию.
Ранее сообщалось, что Сперцян впервые не забил пенальти в РПЛ.