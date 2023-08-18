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Ташуев объяснил, как «Локомотиву» сдержать Кордобу и Сперцяна в матче с «Краснодаром»

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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев объяснил, как «Локомотиву» сдержать футболистов «Краснодара» Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна в матче 5-го тура РПЛ.

«Во-первых, им необходимо правильно закрывать свободные зоны, особенно между крайними и центральным защитниками. Эдуард любит туда врываться. Показательным вышел его первый гол «Оренбургу», когда он своевременно открылся, получил пас от Батчи и точно пробил.

Что касается Кордобы, персонально держать его смысла не имеет. Необходимо просто внимательно присматривать за колумбийцем, передавая друг другу, и главное — контролировать вратарскую и 12-метровую зону около ворот. Именно там он особенно опасен», — заявил Ташуев в интервью RT.

Ранее Ташуев похвалил «Краснодар» за здоровый прагматизм, который привил ей наставник команды Владимир Ивич.

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