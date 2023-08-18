Ташуев: Ивич продемонстрировал умение грамотно защищаться

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев похвалил «Краснодар» за здоровый прагматизм, который привил ей наставник команды Владимир Ивич.

«Краснодар» при новом наставнике научился наступать на горло собственной песне и включать здоровый прагматизм? Абсолютно верно. Ивич — опытный специалист и просчитает риски. За то время, что серб работает в России, он продемонстрировал умение грамотно защищаться. Этим он выгодно отличается от предшественников, которые не были способны наладить игру на своей половине. Сейчас у «Краснодара» появился баланс.

Обратите внимание, тот же Сергей Волков на правом краю если и подключается вперёд, то делает это фрагментарно, хотя мог бы чаще. Он всё равно заточен на разрушение. Хотя при этом нельзя сказать, что команда отказалась от фирменного стиля. Она всё так же переходит на чужую половину большими силами при первой возможности. Но и Сергей Галицкий растёт и развивается с точки зрения футбола. Он умный человек и понимает, что нельзя добиться результата, действуя исключительно с шашками наголо», — заявил Ташуев в интервью RT.

Ранее Ташуев объяснил, с чем связан неудачный старт «Локомотива».