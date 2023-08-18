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Ташуев объяснил, с чем связан неудачный старт «Локомотива»

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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев объяснил, с чем связан неудачный старт «Локомотива».
Ташуев объяснил, с чем связан неудачный старт «Локомотива»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Это всё-таки молодая команда, а молодёжи, как известно, свойственна нестабильность. В качестве противоположного примера можно привести «Реал», цвета которого давно защищают Тони Кроос и Лука Модрич. Оба матёрые профессионалы, видевшие всё.

У парней из «Локо» хороший потенциал, но им необходимо набраться опыта. Крайне важно, как в непростой ситуации сработает тренер, как настроит подопечных», — заявил Ташуев в интервью RT.

Ранее гендиректор «Ахмата» назвал причины увольнения Сергея Ташуева.

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