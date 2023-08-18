«Есть все шансы на чемпионство»: Ташуев — о мощи «Краснодара», нестабильности «Локомотива», магии Сперцяна и роли Дзюбы

«Краснодар» в нынешнем сезоне имеет все шансы на чемпионство. Об этом в преддверии матча пятого тура РПЛ с «Локомотивом» заявил в интервью RT тренер Сергей Ташуев. По его мнению, южане в настоящий момент по подбору футболистов не уступают даже «Зениту». Также специалист похвалил команду за здоровый прагматизм, который привил ей Владимир Ивич, объяснил, как железнодорожникам сдержать Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна, и сравнил Артёма Дзюбу с новогодней звездой на ёлке.

— «Краснодар» на старте не потерял ни одного очка в РПЛ. Продолжит ли он победную серию в домашнем матче с «Локомотивом»?

— Думаю, противостояние получится на три результата. Железнодорожники не слишком удачно начали сезон, тем более я сам знаю, что это такое (специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ахмата» 15 августа. — RT). Сейчас им необходимо правильно настроиться. И речь даже не об успехе, а о поиске баланса между обороной и атакой. Михаилу Галактионову необходимо учесть сильные стороны соперника, а в первую очередь найти противоядие против конкретных исполнителей. Ведь нельзя сказать, что «Краснодар» демонстрирует феерический футбол, но есть лидеры, которые определяют игру на чужой половине: Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи. В опорной зоне есть Александр Черников и Никита Кривцов. Да и защита на удивление стабильна. Коллектив Владимира Ивича действует не столько зрелищно, сколько старается набирать свои очки.

— В чём заключается шанс москвичей?

— Им необходимо попытаться сломать структуру игры соперника. Вместе с тем у коллеги Михаила Галактионова достаточно быстрых ребят, которые способны врываться в свободные зоны. А пространство «Краснодар» всё-таки оставляет, хотя стал куда внимательнее, чем прежде. Я знаю об этом не понаслышке, поскольку сам в предыдущем сезоне отобрал у него пять очков во главе «Ахмата». Группа футболистов из группы нападения не очень здорово перестраивается в оборону. Они возвращаются на свои позиции, но при потере оставляют место. И Сергей Пиняев с Максимом Глушенковым способны убежать. Есть и Владислав Сарвели. Но уверен, Ивич прекрасно знает, как противостоять Галактионову. Поэтому в этом матче возможно всё.

— С чем связываете столь неудачный старт красно-зелёных? Ещё недавно их называли едва ли не главными конкурентами «Зенита» в сражении за золото.

— Это всё-таки молодая команда, а молодёжи, как известно, свойственна нестабильность. В качестве противоположного примера можно привести «Реал», цвета которого давно защищают Тони Кроос и Лука Модрич. Оба матёрые профессионалы, видевшие всё. У парней из «Локо» хороший потенциал, но им необходимо набраться опыта. Крайне важно, как в непростой ситуации сработает тренер, как настроит подопечных.

— В матче с «Крыльями Советов» железнодорожники в отсутствие Артёма Дзюбы нанесли всего один удар в створ, хотя недавно все восхищались их результативностью. Получается, без него игра впереди не клеится или причина в другом?

— Чтобы описать его важность на поле, воспользуюсь следующим сравнением. Когда вы ставите ёлку перед Новым годом, то сверху обязательно водружаете звезду. Она становится значимым украшением и придаёт необходимый лоск, на неё все смотрят. Точно так же все следят за Дзюбой. Он способен придержать, отдать, сбросить мяч, консолидировать группу атаки. А когда наконечник выбыл из строя, партнёры растворились на поле и стали действовать сами по себе.

— Выходит, если нападающий не восстановится к выезду в Краснодар, «Локо» вновь будет выглядеть беззубо?

— Повторюсь, молодёжь нестабильна. Пришёл Сарвели, но это пока не вожак. Если Артём снова не попадёт в заявку, необходимо, чтобы каждый стал лидером на своей позиции и переиграл визави. Всё очень просто.

— Андрей Тихонов называет Кордобу лучшим форвардом чемпионата. Согласны?

— Он умеет всё: и придержать мяч, и обыграть, и забить самостоятельно. А самое главное — агрессивно заточен на завершение в штрафной. Он действительно сейчас один из лучших в РПЛ.

— Тот же Дзюба слабее колумбийца?

— Сравнивая их, необходимо помнить про возраст. Всё-таки Артёму уже 34. Понятно, что Джон быстрее и резче. Россиянин скорее притягивает к себе защитников, а латиноамериканец более разноплановый.

— «Локомотив» в первых четырёх турах РПЛ пропустил семь мячей. Есть хотя бы какие-то шансы на успех в Краснодаре с такой слабой линией обороны?

— Давайте не забывать, что Наир Тикнизян, закрывающий левый фланг, заточен на подключения вперёд и ему не всегда хватает силёнок для возвращения назад. В результате именно эта зона часто оказывается оголённой. Можно вспомнить, как Бенхамин Гарре регулярно создавал опасность во встрече с «Крыльями Советов», смещаясь именно отсюда. Пока железнодорожникам остро не хватает баланса. Если атакующая группа будет действовать правильно, возможно, и ошибок сзади станет меньше. В центре защиты тоже собраны в основном неопытные ребята: Лукас Фассон, Илья Кузьмичёв, Егор Погостнов. Один матч они могут провести на высоком уровне, а другой провалить, совершить роковые ошибки. Такие моменты сильно давят на психику.

— Получается, болельщикам красно-зелёных остаётся надеяться на Илью Лантратова?

— Им надо верить, что каждый проведёт хороший матч во всех отношениях. Не перестану повторять: в команде собраны интересные молодые ребята. Если они смогут собраться, не будут совершать помарки и раскрепостятся, результат придёт. А постоянно рассчитывать на сейвы вратаря — путь в никуда.

— Сперцян в последних двух встречах РПЛ забил все три мяча «Краснодара». При этом без него команда уступила «Динамо» в Кубке страны. Можно ли сказать, что Эдуард на сегодняшний день именно тот игрок, который делает разницу?

— Это безусловный лидер «быков» в середине поля, к тому же занимающий ключевую позицию. Сперцян набрал отличную форму и вышел на пик. При этом его потенциал огромен. Конечно, он не половина команды, но без него партнёрам было бы намного сложнее. Важно и то, что на игре Сперцяна не сказались слухи о возможном отъезде в Европу. В клубе в данном отношении создана по-настоящему домашняя атмосфера, и все сражаются за него. Какие бы гранды ни проявляли к армянину интерес, он продолжит профессионально относиться к делу.

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— Как «Локо» с такими проблемами сдержать пару Сперцян — Кордоба?

— Во-первых, им необходимо правильно закрывать свободные зоны, особенно между крайними и центральным защитниками. Эдуард любит туда врываться. Показательным вышел его первый гол «Оренбургу», когда он своевременно открылся, получил пас от Батчи и точно пробил. Что касается Кордобы, персонально держать его смысла не имеет. Необходимо просто внимательно присматривать за колумбийцем, передавая друг другу, и главное — контролировать вратарскую и 12-метровую зону около ворот. Именно там он особенно опасен.

— А может ли стать проблемной точкой для южан правый фланг обороны? Всё-таки слева у соперника есть Пиняев и Тикнизян.

— Ивич — опытный специалист и просчитает риски. За то время, что серб работает в России, он продемонстрировал умение грамотно защищаться. Этим он выгодно отличается от предшественников, которые не были способны наладить игру на своей половине. Сейчас у «Краснодара» появился баланс.

— То есть он при новом наставнике научился наступать на горло собственной песне и включать здоровый прагматизм?

— Абсолютно верно. Обратите внимание, тот же Сергей Волков на правом краю если и подключается вперёд, то делает это фрагментарно, хотя мог бы чаще. Он всё равно заточен на разрушение. Хотя при этом нельзя сказать, что команда отказалась от фирменного стиля. Она всё так же переходит на чужую половину большими силами при первой возможности. Но и Сергей Галицкий растёт и развивается с точки зрения футбола. Он умный человек и понимает, что нельзя добиться результата, действуя исключительно с шашками наголо.

— Верите, что «Краснодар» до конца поведёт борьбу за чемпионство?

— Думаю, да. Давно пора взять золото. Болельщики ждут столько лет. С такими вложениями нужно завоевать хотя бы один трофей. В текущем сезоне у южан есть все шансы на чемпионство. Более того, по составу они сейчас не уступают «Зениту».