Тихонов: лучший нападающий в РПЛ — Кордоба, а среди россиян — Соболев

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает лучшим нападающим Российской премьер-лиги (РПЛ) футболиста «Краснодара» Джона Кордобу.

«Для меня лучший нападающий в РПЛ — Джон Кордоба. Среди иностранцев точно выберу его. Он обладает скоростью, хорош в контактной борьбе, может обыграть один в один или подержать мяч и неплохо чувствует партнёров. Я думаю, что Александр Соболев. Есть ещё Фёдор Чалов, я к нему хорошо отношусь, но есть определённые качества, которыми должен обладать нападающий: он должен уметь играть головой, он должен находиться в штрафной. Чалову бы больше на это обращать внимание. Федя скорее подходит на роль второго форварда. А есть нападающие такие, как Дзюба, Иван Сергеев, тот же Соболев. Они первые номера. Потому что они классические центрфорварды. И если выбирать среди них, то лучший — Соболев», — заявил Тихонов в интервью RT.

Ранее Тихонов рассказал об отношении к матчам во время сборов.