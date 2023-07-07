Узнать больше

Тихонов: лучший нападающий в РПЛ — Кордоба, а среди россиян — Соболев

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает лучшим нападающим Российской премьер-лиги (РПЛ) футболиста «Краснодара» Джона Кордобу.
Тихонов: лучший нападающий в РПЛ — Кордоба, а среди россиян — Соболев
  • РИА Новости

«Для меня лучший нападающий в РПЛ — Джон Кордоба. Среди иностранцев точно выберу его. Он обладает скоростью, хорош в контактной борьбе, может обыграть один в один или подержать мяч и неплохо чувствует партнёров. Я думаю, что Александр Соболев. Есть ещё Фёдор Чалов, я к нему хорошо отношусь, но есть определённые качества, которыми должен обладать нападающий: он должен уметь играть головой, он должен находиться в штрафной. Чалову бы больше на это обращать внимание. Федя скорее подходит на роль второго форварда. А есть нападающие такие, как Дзюба, Иван Сергеев, тот же Соболев. Они первые номера. Потому что они классические центрфорварды. И если выбирать среди них, то лучший — Соболев», — заявил Тихонов в интервью RT.

Ранее Тихонов рассказал об отношении к матчам во время сборов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить