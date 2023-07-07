Тихонов: с сербами в межсезонье играли от ножа, порой чуть ли не до драк доходило

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал об отношении к матчам во время сборов.

«Когда я играл, для нас любой предсезонный матч считался серьёзной проверкой. Мы не любили проигрывать никогда. В данный момент наблюдаем за подготовкой команд, и «Зенит» играет в не самом оптимальном составе. Тренерский штаб пробует разные сочетания игроков, меняет схемы. Вообще, с сербскими командами мы всегда пересекались на сборах, играли, как принято говорить, от ножа. Порой чуть ли не до драк доходило. Было огромное количество фолов. Тем не менее всё это остаётся на поле, а друг к другу мы относимся хорошо, всё-таки они нам братья», — заявил Тихонов в интервью RT.

Ранее Тихонов не считает столичное «Динамо» серьёзным соперником на групповой стадии Кубка России по футболу сезона-2023/24.