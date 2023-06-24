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Тихонов: никакой принципиальности в противостоянии «Спартака» с «Динамо» нет

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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов не считает столичное «Динамо» серьёзным соперником на групповой стадии Кубка России по футболу сезона-2023/24.

«Я думаю, никакой принципиальности в игре с «Динамо» нет. Всё зависит от того, как команды начнут чемпионат. Для «Спартака» любая игра принципиальная. Ну, играли они в финале, дальше что? «Спартак» занял третье место, а «Динамо» какое там?» — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, у «Спартака», судя по календарю, отличный старт чемпионата.

«Плюс четыре игры, которые они могут выиграть в Кубке», — добавил Тихонов.

«Спартак» по итогам жеребьёвки Кубка России получил в соперники по группе «Краснодар», «Динамо» и нижегородский «Пари НН».

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что «Зениту» повезло с жеребьёвкой Кубка России по футболу сезона-2023/24.

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