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Мостовой: группа «Зенита» в Кубке России по футболу легче, чем у «Спартака»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что петербургскому «Зениту» повезло с жеребьёвкой Кубка России по футболу сезона-2023/24.
Мостовой: группа «Зенита» в Кубке России по футболу легче, чем у «Спартака»
  • РИА Новости

«У «Зенита» группа легче, чем у «Спартака». Но никто не гарантирует, что «Спартак» потом не попадёт на «Балтику» и пройдёт дальше. С этим форматом можно ожидать, что угодно, но в конце опять будут команды, которые находятся выше в премьер-лиге», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что в группе «Спартака» нет ничего сложного. Экс-полузащитник испанской «Сельты» призвал не обращать большого внимания на состав групп.

«В этом году мы увидели, что в новом формате кубка можно вылететь и проходить дальше», — добавил Мостовой.

«Зенит» получил в соперники грозненский «Ахмат», самарские «Крылья Советов» и калининградскую «Балтику». «Спартаку» попались «Краснодар», московское «Динамо» и нижегородский «Пари НН».

Ранее РПЛ опубликовала календарь на сезон-2023/24.

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