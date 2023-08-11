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Боржес считает, что «Краснодар» может стать чемпионом России по футболу

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Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес оценил перспективы команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Боржес считает, что «Краснодар» может стать чемпионом России по футболу
  • Gettyimages.ru

«У нас хорошая команда. Вы видели игру с «Динамо». Все матчи тяжёлые, но у «Краснодара» есть хорошие игроки и тренеры. Мы способны сражаться за чемпионство. Я понимаю всё, что требует тренер. Ивич — хороший специалист», — приводит слова Боржеса «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец забил один мяч в четырёх матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После трёх туров РПЛ подопечные Владимира Ивича с девятью очками занимают второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» проиграл московскому «Динамо» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

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