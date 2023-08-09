Гол Захаряна на 96-й минуте принёс победу «Динамо» в матче Кубка России с «Краснодаром»

Московское «Динамо» переиграло «Краснодар» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Игра группы D на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Марцела Лички.

У бело-голубых с пенальти отличился Даниил Фомин (31-я минута), а затем Вячеслав Грулёв (34-я, 68-я) и Арсен Захарян (96-я).

У «быков» голы на свой счёт записали Мозес Кобнан (47-я), Никита Кривцов (41-я), Джон Кордоба (77-я, пенальти). В первом тайме Ильдар Ахметов (45-я) не смог реализовать 11-метровый удар.

По итогам двух туров в группе D лидирует «Спартак» (шесть очков). Далее расположились «Динамо» (четыре), «Пари НН» (два), «Краснодар» (ноль).

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч Кубка России.