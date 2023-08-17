Билялетдинов: инцидент между Дзюбой и журналистом не повлияет на «Локомотив»

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Динияр Билялетдинов считает, что инцидент между нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой с журналистом не скажется на имидже московского клуба.

«Нет, эта шумиха с Дзюбой не может повлиять на «Локомотив», это всё высосано из пальца, ничего такого там не было, проехали», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

По мнению чемпиона России в составе «Локомотива», Дзюбе «по-хорошему нужно было сдерживаться» в ситуации с журналистом.

«Нужно ли «Локомотиву» вводить санкции по отношению к Дзюбе из-за влияния на имидж клуба? Да нет, хватит, ситуация никак не влияет, это рабочий момент. КДК РФС разобрался, играйте дальше», — добавил Билялетдинов.

После матча четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) представитель СМИ задал вопрос, процитировав Игоря Шалимова, который заявил, что форвард не забьёт больше двух голов в сезоне-2023/24. Дзюба резко ответил на вопрос журналиста.

КДК РФС принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно. А также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Леонид Слуцкий высказался в защиту Дзюбы в ситуации с журналистом.











