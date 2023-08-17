Узнать больше

Билялетдинов: инцидент между Дзюбой и журналистом не повлияет на «Локомотив»

Короткая ссылка
Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Динияр Билялетдинов считает, что инцидент между нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой с журналистом не скажется на имидже московского клуба.

«Нет, эта шумиха с Дзюбой не может повлиять на «Локомотив», это всё высосано из пальца, ничего такого там не было, проехали», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

По мнению чемпиона России в составе «Локомотива», Дзюбе «по-хорошему нужно было сдерживаться» в ситуации с журналистом.

«Нужно ли «Локомотиву» вводить санкции по отношению к Дзюбе из-за влияния на имидж клуба? Да нет, хватит, ситуация никак не влияет, это рабочий момент. КДК РФС разобрался, играйте дальше», — добавил Билялетдинов.

После матча четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) представитель СМИ задал вопрос, процитировав Игоря Шалимова, который заявил, что форвард не забьёт больше двух голов в сезоне-2023/24. Дзюба резко ответил на вопрос журналиста.

КДК РФС принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно. А также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Леонид Слуцкий высказался в защиту Дзюбы в ситуации с журналистом.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить