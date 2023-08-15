Тренер Слуцкий высказался в защиту Дзюбы в ситуации с журналистом
Об этом информирует РИА Новости.
«Это ненормально со стороны Дзюбы, но это не микст-зона», — сказал Слуцкий.
По его словам, если бы, например, в Голландии подбежал журналист и начал снимать на камеру человека без его разрешения, то его бы задержали.
Слуцкий добавил, что к Дзюбе подходят тысячи людей, он со всеми фотографируется и улыбается.
«Но когда за тобой неоднократно бежит человек, ставит тебе камеру в лоб и задаёт идиотские вопросы... Он вообще не собирался с ним общаться», — сказал тренер.
Ранее Дзюба резко ответил на вопрос журналиста после матча четвёртого тура чемпионата России с «Крыльями Советов».
Также сообщалось, что «Локомотив» не планирует применять санкции к Дзюбе за грубый ответ журналисту.
При этом спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Дзюба должен понести справедливое наказание за неоправданную грубость в адрес журналиста.