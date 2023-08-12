Дзюба — журналисту: доиграешься, я тебе телефон в одно место засуну

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба резко ответил на вопрос журналиста после матча четвёртого тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1).

Представитель СМИ задал вопрос, процитировав Игоря Шалимова, который заявил, что форвард не забьёт больше двух голов в сезоне-2023/24.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если ещё раз подойдёшь. Я тебя предупредил последний раз», — ответил Дзюба.

Из-за повреждения игрок пропустил матч с «Крыльями».

Ранее в «Локомотиве» заявили, что Дзюба присоединится к команде в ближайшее время.