Дзюба — журналисту: доиграешься, я тебе телефон в одно место засуну
- РИА Новости
Представитель СМИ задал вопрос, процитировав Игоря Шалимова, который заявил, что форвард не забьёт больше двух голов в сезоне-2023/24.
«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если ещё раз подойдёшь. Я тебя предупредил последний раз», — ответил Дзюба.
Из-за повреждения игрок пропустил матч с «Крыльями».
Ранее в «Локомотиве» заявили, что Дзюба присоединится к команде в ближайшее время.