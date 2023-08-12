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В «Локомотиве» заявили, что Дзюба присоединится к команде в ближайшее время

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил о том, что нападающий Артём Дзюба в скором времени вернётся в состав команды.
В «Локомотиве» заявили, что Дзюба присоединится к команде в ближайшее время
  • РИА Новости

«У него небольшой дискомфорт, поэтому Артём на базе, готовится, проходит все необходимые реабилитационные мероприятия. Уверен, что в самое ближайшее время присоединится к команде», — цитирует Нагорных ТАСС.

По информации RT, игрок из-за травмы пропустит ближайшие два матча «Локомотива».

Игра с «Крыльями Советов» состоится 12 августа. 19 августа команде предстоит на выезде сыграть с «Краснодаром».

Ранее Дзюба подтвердил, что получил травму в матче с «Факелом».

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