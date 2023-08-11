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Дзюба подтвердил, что получил травму в матче с «Факелом»

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба подтвердил, что получил травму в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».
Дзюба подтвердил, что получил травму в матче с «Факелом»
  • РИА Новости

«Немного загрустил, так как небольшое повреждение получил. Спасибо Воронежу за прекрасное поле. Кроме поля, всё было великолепно», — сказал Дзюба в видео в своём Telegram-канале.

Также он призвал болельщиков поддержать команду в ближайшем матче с «Крыльями Советов».

По информации RT Дзюба из-за травмы пропустит ближайшие две игры «Локомотива».

Матч с «Крыльями» состоится 12 августа. 19 августа команде предстоит на выезде сыграть с «Краснодаром».

Ранее Михаил Галактионов сообщил, что Дзюба в ближайшее время приступит к тренировкам с командой.

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