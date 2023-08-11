Дзюба подтвердил, что получил травму в матче с «Факелом»
- РИА Новости
«Немного загрустил, так как небольшое повреждение получил. Спасибо Воронежу за прекрасное поле. Кроме поля, всё было великолепно», — сказал Дзюба в видео в своём Telegram-канале.
Также он призвал болельщиков поддержать команду в ближайшем матче с «Крыльями Советов».
По информации RT Дзюба из-за травмы пропустит ближайшие две игры «Локомотива».
Матч с «Крыльями» состоится 12 августа. 19 августа команде предстоит на выезде сыграть с «Краснодаром».
Ранее Михаил Галактионов сообщил, что Дзюба в ближайшее время приступит к тренировкам с командой.