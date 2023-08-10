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Дзюба может пропустить ближайшие две игры «Локомотива» из-за травмы

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Нападающий московского «Локомотива», скорее всего, не сможет помочь своей команде в ближайших матчах чемпионата России по футболу по медицинским показаниям.
Дзюба может пропустить ближайшие две игры «Локомотива» из-за травмы
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Дзюба может пропустить ближайшие две игры, но насколько серьёзна травма, станет известно позднее», — сообщил RT источник, знакомый с ситуацией.

Дзюба 8 августа не попал в заявку «Локомотива» на матч Кубка России с казанским «Рубином». 34-летний форвард не полетел с командой в столицу Татарстана. Бывший форвард сборной России получил повреждение 5 августа в игре третьего тура РПЛ с московским ЦСКА.

Железнодорожники в ближайших двух турах сыграют дома с самарскими «Крыльями Советов» (12 августа) и на выезде с «Краснодаром» (19 августа). 

Ранее Михаил Галактионов сообщил, что Дзюба в ближайшее время приступит к тренировкам с командой.

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