Губерниев — об инциденте Дзюбы с журналистом: впору и правоохранительным органам вмешаться

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба должен понести справедливое наказание за неоправданную грубость в адрес журналиста.

«С учётом угроз впору и правоохранительным органам вмешиваться. Это серьёзная история. Все публичные люди должны понимать, что не надо так говорить», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что решение о возможной дисквалификации должны принимать Российская футбольная лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС).

«РПЛ и РФС нужно отреагировать на подобные истории. Есть ощущение вседозволенности у футболиста. Так быть не должно. Хочется сначала услышать реакцию клуба, лиги, федерации и, возможно, правоохранительных органов», — добавил Губерниев.

После матча четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) представитель СМИ задал вопрос, процитировав Игоря Шалимова, который заявил, что форвард не забьёт больше двух голов в сезоне-2023/24.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если ещё раз подойдёшь. Я тебя предупредил последний раз», — ответил Дзюба.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не планирует применять санкции к Дзюбе за грубый ответ журналисту.