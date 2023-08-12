«Локомотив» не планирует применять санкции к Дзюбе за грубый ответ журналисту

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на грубость нападающего команды Артёма Дзюбы в адрес журналиста.

«Не думаю, что это предмет санкции, он не был в заявке клуба на игру. Дзюба подвергся преследованию со стороны журналиста. Он не понимал, кто спрашивает это, потому что это была не микст‑зона», — цитирует Нагорных «Матч ТВ».

После матча «Локомотива» с «Крыльями Советов» (1:1) представитель СМИ задал вопрос, процитировав Игоря Шалимова, который заявил, что форвард не забьёт больше двух голов в сезоне-2023/24.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если ещё раз подойдёшь. Я тебя предупредил последний раз», — ответил Дзюба.

Ранее в «Локомотиве» заявили, что Дзюба присоединится к команде в ближайшее время.