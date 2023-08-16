Гаджиев считает, что большинство любителей футбола симпатизируют Галицкому и «Краснодару»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о своих ожиданиях в преддверии матча пятого тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив».

«Первое, с чего хотелось бы начать: надеюсь, что «Краснодар» сумеет побороться за самые высокие места, в том числе и за первое. Абсолютное большинство любителей футбола, полагаю, симпатизируют клубу и его хозяину Сергею Галицкому за такую преданность игре, за подобное отношение. Он многое сделал для российского футбола. Что касается старта сезона для южан и их разницы забитых и пропущенных мячей, то мы видим, что «Краснодар» некоторые последние игры выходил играть в три центральных защитника, что едва ли мы раньше могли себе представить. Это вовсе не означает, что они играют в закрытый футбол, — это связано с более строгой игрой в обороне. «Краснодар» — фаворит матча, но статус хозяина не даёт никаких преимуществ, всё будет зависеть от готовности игроков к конкретному матчу», — заявил он RT.

Ранее Гаджи Гаджиев поделился мнением о старте сезона для столичного ЦСКА.