«Ощущаю близость наших народов»: Кержаков — о работе в Сербии, феномене Саудовской Аравии и бедном детстве

Сербы любят русский народ, и это помогает адаптироваться к жизни и работе в незнакомой стране, заявил в интервью RT Balkan Александр Кержаков, возглавивший в июне «Спартак» из Суботицы. По его словам, он уже немного понимает местный язык и намерен выучить его как можно лучше. Также экс-нападающий «Зенита» рассказал, пользуется ли в работе советами Фабио Капелло и Дика Адвоката, вспомнил о времени, проведённом в испанской «Севилье» в качестве игрока и поделился мнением о стремительно развивающемся чемпионате Саудовской Аравии.

«Здесь любят русских людей»

— Как освоились в Сербии? Нравится ли вам на Балканах?

— Я здесь два месяца, но первые три недели мы были на сборах. Сейчас ко мне приехали жена с сыном. Мы живём в Нови-Саде, потому что сыну нужно учиться, а здесь есть интернациональная школа. Что касается быта, мне и моей семье очень комфортно здесь. Сын уже стал заниматься футболом в местной академии.

Мне как тренеру нравится, что Сербия — не такая большая страна, как Россия, и здесь ради выездных игр не нужно преодолевать огромные расстояния. Это, наверное, один из плюсов. Никакого дискомфорта здесь не испытываю, тем более что потихоньку начинаю понимать речь окружающих людей, и это помогает с адаптацией. Я считаю правильным учить язык той страны, в которой ты работаешь. Уже стараюсь во время тренировок употреблять сербские слова, чтобы футболисты понимали. На изучение нужно время, но я уверен, что справлюсь.

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— В своё время вы жили в Испании, Швейцарии и на Кипре. Легче ли вам адаптироваться в Сербии благодаря отношениям между нашими народами?

— (Процесс адаптации. — RT) немножко отличается: тогда я был помоложе, сейчас — более взрослый человек. Здесь мне сильно помогает то, что наши языки похожи. Кроме того, я вижу, как здесь любят русских людей, как хорошо относятся к ним. Я не исключение, и из-за этого мне ещё комфортнее тут. Я не хочу сказать, что в других странах ко мне относились как-то плохо, но здесь я ощущаю близость наших народов, сербов и русских.

— Вы живёте в Нови-Саде — городе-побратиме Нижнего Новгорода. Как вам в городе на Дунае?

— Что касается побратимства, я не знал об этом. Это очень приятно, потому что у меня и моей семьи просто замечательные воспоминания о Нижнем Новгороде. И вообще это не чужой для меня город, потому что мой папа родился в 30 км от него, только тогда он назывался Горький. Но в целом эти города не похожи друг на друга. Нижний — это промышленный центр с огромным автомобильным заводом, а Нови-Сад — уютный небольшой городок, мне очень нравятся такие.

— Каковы ваши первые впечатления от сербского футбола?

— Очевидно, что здесь есть гегемон, лидер сербского футбола на данный момент — «Црвена звезда». Она намного выше уровнем, чем все остальные команды. Есть также три-четыре очень хороших коллектива, которые в прошлом сезоне показали высокие результаты и добились права играть в еврокубках. Остальные команды в принципе похожи по своему уровню. Первое отличие от российского футбола, которое я заметил за короткий срок пребывания в Сербии, заключается в том, что тут одна из основных задач — подготовка молодых футболистов для дальнейшей их продажи в более статусные клубы и другие страны.

— В первых двух турах у вас одно поражение и одна победа. Можно ли ждать от «Спартака» атакующего футбола, учитывая, что его возглавляет один из лучших бомбардиров в истории российского чемпионата?

— Если говорить о первых матчах, то нужно понимать, что команда проходит этап становления, игроки привыкают к переменам, а они очень большие. Новый тренер — это всегда новые требования. Плюс, поменялось много футболистов. Конечно, нам хотелось чуть более лучшего результата, чем три очка в двух матчах, но, значит, это то, что мы заслужили на данный момент. Чтобы футболисты поняли новые требования, нужно очень много времени, которого у нас пока не было. Но я уверен, что мы будем становиться лучше и лучше.

«Спартак» (Суботица) на стадионе в Нови-Саде.

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«Аршавин был лучшим партнёром»

— Юргер Рёбер, Зденек Земан, Хавьер Клементе, Са Пинту. Это лишь некоторые тренеры, которые не смогли зарекомендовать себя в Сербии. Есть ли у вас страх неудачи?

— Вряд ли я сейчас могу поставить себя в один ряд с ними, потому что это уже состоявшиеся тренеры и очень большие имена в футболе. А по поводу боязни... Нет, я верю и в собственные силы, и в силу своей команды. Всё, что могу дать «Спартаку» для его развития и результата, я отдам.

— Помогает ли в работе опыт Дика Адвоката и Фабио Капелло, с которыми вы работали в сборной России?

— Я с ними не советуюсь, да и нечасто вообще общаюсь сейчас. Став тренером, больше всего я обращался к Мирчу Луческу, он давал мне какие-то советы. Также сейчас поддерживаю контакт с помощником Лучано Спаллетти. Но они ни разу не сказали того, чего я не знал. Просто для человека, который начинает что-то новое для себя, очень важна поддержка и добрые слова от людей, добившихся в этой сфере весомых результатов.

— Каким местом в чемпионате вы были бы довольны?

— «Спартак» заслуживает быть в плей-офф, и такая задача поставлена передо мной руководством клуба. Мы будем делать всё возможное, чтобы выполнить её.

— Вы знаете секреты, как поражать ворота соперников. Сможете ли поделиться этими знаниями с молодыми сербскими игроками?

— Нужно понимать, что тренеру основной команды сложно заниматься обучением футболистов. Этим, конечно, должна заниматься в первую очередь академия. Единственное, что я могу сейчас, — своим жизненным примером показывать, как избежать чего-то плохого. Самое основное для меня как для тренера и бывшего футболиста, который добился каких-то результатов, полностью отдавать себя тренировочному процессу, игре и футболу в целом. Нужно для себя понять, что важнее: спорт либо всё остальное. Невозможно добиться серьёзных результатов, если ты не полностью отдаёшь себя футбольной жизни.

— Скоро «Спартаку» предстоит встретиться с «Црвена звезда». В бытность игроком вы добивались успеха в матчах с этой командой, но ни разу не играли на «Маракане». Какую атмосферу ожидаете там?

— Мне очень повезло: во всех командах, в которых я играл, фанаты были просто супер. В моём родном «Зените» болельщики были фантастические, также и в «Севилье», и в «Динамо, и в «Цюрихе». Я видел в YouTube фрагменты противостояния «Црвена звезда» и «Партизана». Атмосфера невероятная. Наверное, в нашем матче зрителей будет поменьше, но, исходя из того, что я видел, уверен: поддержка будет очень горячей. Но для нас самое главное — сыграть с командой из Белграда в этом сезоне как минимум три матча. Это было бы хорошим результатом. Надеемся, что не разочаруем своих поклонников в предстоящем матче.

— За годы карьеры вы чаще всего играли с Андреем Аршавиным. Каков он в неформальной обстановке?

— С Андреем я познакомился в первый день, когда пришёл на тренировку «Зенита», мне было 17 лет. А с самых первых предсезонных сборов мы стали жить с ним в одном номере. И так продолжалось до того момента, пока в «Зените» не стали жить по одному. Не скажу, что мы были с ним близкими друзьями, у каждого была своя компания за футбольным полем. Но на поле мы понимали друг друга с полуслова и полувзгляда. Поэтому я считаю Андрея самым лучшим партнёром за всю свою футбольную карьеру.

— В разное время вашими одноклубниками были Данко Лазович, Бранислав Иванович, Александар Лукович, Ивица Драгутинович. Общаетесь с кем-нибудь из них сейчас?

— Если речь о переезде, то я не спрашивал совета и не консультировался с ними до принятия решения. Но уже после подписания контракта общался с Предрагом Ранджеловичем, а Милан Вьештица и Лукович написали мне сообщения. Нет, советов особо никто не давал. Они сказали, что если нужно, то я могу обратиться. И это правильно, я считаю.

Александр Кержаков и Андрей Аршавин. Матч легенд «Зенит» — «Спартак», июль 2022 г.

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«Никогда не видел футболиста лучше Месси»

— Из «Зенита» вы перешли в «Севилью», с которой выиграли Кубок УЕФА. Как это было?

— Этот переход был не очень простым, потому что клуб не хотел меня отпускать. Но мне как молодому и амбициозному футболисту очень хотелось попробовать себя в одном из лучших чемпионатов Европы. «Севилья» тогда выиграла Кубок УЕФА и взяла Суперкубок, одолев в финале «Барселону». А когда такой клуб проявляет большое желание видеть тебя в команде, вдвойне хочется поскорее туда перейти. И пусть я сыграл всего лишь один полный год в Испании, но за это время я выиграл не только Кубок УЕФА, но также Кубок и Суперкубок страны. Тренировался и играл с суперфутболистами, которые потом достигли невероятных результатов. Кто-то выиграл чемпионат мира, кто-то неоднократно брал трофей Лиги чемпионов. Фантастика!

— Вы играли в Примере в одно время с Роналдиньо, Хави, Иньестой, Месси. Это была золотая эра футбола?

— Стоит заметить, что в сезоне, когда я там играл, чемпионом стал «Реал», но для меня в то время «Барселона» была намного сильнее. Первый мой матч против «Барсы» был на домашнем стадионе «Севильи» — «Рамон Санчес Писхуан». На поле вышли Роналдиньо, Это’О, Хави, Месси, Пуйоль, и к 10-й или 15-й минуте матча, когда мы проигрывали 0:1, в наши ворота назначили пенальти и удалили игрока. И после этого мы выиграли 2:1, а мне удалось забить в этом матче! Это была какая-то фантастика. Конечно, Роналдиньо тогда считался лучшим игроком мира, но, глядя на Месси, я понимал, что никогда не видел в своей жизни футболиста лучше него.

— Почему вы так и не сыграли на чемпионате Европы 2008 года?

— Это был сложный момент для меня, потому что я стал лучшим бомбардиром своей команды в отборочном цикле к чемпионату Европы, но по неизвестным мне до сих пор причинам ни разу не был вызван на сборы национальной команды. Возможно, дело в том, что, перейдя из «Севильи» в московское «Динамо», я забивал не так много — до Евро всего три мяча. Я не знаю причины, но хочется верить, что она в моей неготовности играть за сборную на тот момент. К тому же Россия дошла тогда до полуфинала, и результат команды показывает, что выбор тренера был правильным.

Финал Кубка УЕФА-2007 «Эспаньол» — «Севилья.

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© Bill Murray / SNS Group

«За большие деньги покупали дорогих футболистов»

— Во время вашей карьеры в футбол стали вкладываться огромные средства. Каково было играть в то время, когда в «Зенит» и «Анжи» приезжали мировые звёзды?

— Мне сложно сказать, что чувствовали в «Анжи», потому что я не был в этой команде. Но я думаю, что хорошие цифры в контракте иногда могут перевешивать сложные названия городов и регионов для супербольших футболистов. Что касается «Зенита», то и тогда, и потом за большие деньги покупали много дорогих футболистов, чтобы добиваться серьёзных результатов. И «Зенит» стал тем клубом, который теперь постоянно выигрывает чемпионство. Так что этот проект всё-таки себя оправдывает. А вот в Махачкале это была вспышка на один-два сезона.

— Станет ли успешным проект Саудовской Аравии?

— Сложно сравнивать то, что сейчас происходит в Саудовской Аравии с Россией того времени. Там сейчас огромные деньги, серьёзные вложения, крупная государственная программа с большим финансированием. Туда поехали футболисты с большими именами и не только те, кто заканчивает карьеру. Огромный интерес к чемпионату Саудовской Аравии во всём мире, и вполне возможно, что он вскоре составит конкуренцию европейцам. Футбол — это большой бизнес, и большие деньги иногда побеждают.

— Вы как-то говорили, что бедное детство мотивировало вас на успех в футболе...

— Что я помню о том времени... Начало 90-х годов, перестройка, развал Советского Союза, приватизация заводов, фабрик. Город (в котором мы жили. — RT) был образован вокруг большого завода, и был момент, когда мои родители не получали зарплату по шесть-восемь месяцев. Не только они — все работники. Каждый зарабатывал, как мог. Помню, мои родители собирали клюкву и сдавали на вес. Закладывали в ломбард обручальные кольца, чтобы получить хоть какие-то деньги. Благодаря их усилиям мы с братом не ощущали, что в чём-то нуждаемся. А сейчас я понимаю, насколько это было тяжело. Но не только моя семья через это прошла. Конечно, меня это очень мотивировало к занятиям футболом, чтобы благодаря ему в том числе быть обеспеченным и ни в чём не нуждаться.

— Ваш сын станет футболистом?

— Всё будет зависеть от него и его желания. Я вижу, что он любит футбол. Но не все, кто любит игру, становятся профессионалами. Для меня самое главное, чтобы он вырос порядочным и хорошим человеком. Часто разговариваю с сыном о футболе, особенно после его игр и тренировок. Но не всегда ему нравится то, что я говорю. Иногда у нас очень быстро заканчивается диалог, потому что ему не очень приятно слышать критику в свой адрес (улыбается). Но это жизнь, футбольная в том числе.

— Как отстранение России от международных матчей сказывается на футболе в стране?

— Естественно, это большой удар для российского футбола и болельщиков. Все мы хотели бы видеть наши команды в Лиге чемпионов, в европейских турнирах. Всё это сказывается на уровне нашей сборной, ведь без игр против сильных соперников ты не можешь прогрессировать. Не знаю, что будет дальше, но мне как болельщику очень хотелось бы, чтобы как можно быстрее наши команды допустили к официальным матчам.

— Если ситуация сохранится и дальше, может ли это способствовать тому, что больше российских игроков приедет играть в сербские команды?

— Это очень сложный вопрос, потому что, как говорили раньше, футбол — не только игра, но также деньги. Естественно, сюда могут приехать русские спортсмены, кто не получает достаточно игрового времени в своих командах. Но они должны понимать, что уровень зарплат не совсем сопоставим. Можно приехать играть в футбол, но потерять в деньгах. К сожалению, немногие готовы на это сейчас.

— И в качестве финального вопроса: кто такой сегодня Александр Кержаков?

— Я начинающий тренер, который находится на старте своей карьеры. Надеюсь, она будет очень долгой и очень успешной.