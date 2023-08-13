Арабский принц: Роналду оформил дубль в финале Кубка короля Сальмана и завоевал дебютный трофей с «Аль-Насром»

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Хиляль» в финале Клубного кубка арабских чемпионов благодаря дублю Криштиану Роналду. Команда португальца первой пропустила в начале второго тайма: после навеса Малкома ворота соперника поразил Майкл. А вскоре экс-футболист «Зенита» заработал на себе красную карточку. Однако пятикратный обладатель «Золотого мяча» сравнял счёт спустя несколько минут, а в дополнительное время принёс партнёрам победу. Это помогло ему завоевать дебютный трофей в составе коллектива из Саудовской Аравии, а также с шестью голами стать лучшим бомбардиром турнира.

Пока Лионель Месси производит фурор в каждом матче за «Интер Майами», Криштиану Роналду несколько ушёл в тень. Однако в августе он напомнил о себе, завоевав дебютный трофей с «Аль-Насром». Причём речь о международном соревновании — Клубном кубке арабских чемпионов, или Кубке короля Сальмана.

Турнир, проводящийся с 1981 года, можно назвать аналогом европейской Лиги чемпионов для клубов из арабских стран Африки и Азии. За свою более чем 40-летнюю историю он неоднократно менял форматы и на некоторое время даже прекращал существование. Однако приезд в Саудовскую Аравию целого ряда звёзд дал толчок к организации нового розыгрыша с участием 37 команд из 22 стран и призовым фондом $10 млн.

Финальный раунд провели в Саудовской Аравии, и главными фаворитами, разумеется, оказались коллективы хозяев. Добивались успехов они не без помощи дорогостоящих легионеров. Например, Карим Бензема в составе «Иттихад Джидда» трижды поразил ворота соперников на групповом этапе. Эвер Банена из «Аль-Шабаба» реализовал два пенальти. Напомнил о себе и Малком, перебравшийся из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за €60 млн. Он отличился как в четвертьфинале, так и в полуфинале и помог новой команде пробиться в решающее противостояние. Его партнёр Сергей Милинкович-Савич также отличился дважды.

Но Роналду затмил всех, хотя старт у него не задался. В матче с «Аль-Шабабом» пятикратный обладатель «Золотого мяча» вышел на замену по ходу второго тайма и вскоре забил, но судьи отменили гол из-за офсайда. В результате встреча закончилась нулевой ничьей. Ветеран был настолько недоволен, что после финального свистка раздражённо плеснул водой из бутылки в объектив камеры оператора.

В оставшихся играх Криштиану уверенно вёл вперёд партнёров. 31 июля он принёс победу в матче с «Юнион Монастирен» (4:1), а спустя несколько дней и вовсе спас их от вылета. Вплоть до 87-й минуты поединка заключительного тура группового этапа «Замалек» вёл — 1:0. Этот счёт полностью устраивал египетский коллектив, тогда как «Аль-Наср» при таком результате заканчивал выступление на турнире. Однако в концовке форвард восстановил равновесие, головой в красивом полёте замкнув подачу с фланга, и помог сине-жёлтым пробиться в плей-офф.

После этого португальца было не остановить. В четвертьфинале его гол позволил выбить действующего обладателя трофея марокканский клуб «Раджа Калифорния», а в полуфинале он реализовал ставший судьбоносным пенальти на 75-й минуте в противостоянии с иракской «Аль-Шортой». Параллельно Роналду едва не угодил в религиозный скандал. Отправив снаряд в сетку с точки, футболист перекрестился. При этом в стране публично демонстрировать христианские жесты запрещено. Но великому спортсмену ожидаемо претензии предъявлять не стали.

А сам футболист в компании со звёздными партнёрами, пополнившими ростер «Аль-Насра» летом (Марсело Брозовичем и Садио Мане), сделал всё, чтобы после решающего противостояния с «Аль-Хилялем» все обсуждали исключительно его игру. Подопечные Луиша Каштру с ходу завладели инициативой и принялись организовывать один опасный момент за другим. Роналду, Брозович и Мане плели комбинации и создавали большие проблемы обороне соперников, возглавляемой Калиду Кулибали.

Но выше всяких похвал действовал на последнем рубеже Мохаммед Аль-Оваис, запомнившийся болельщикам по чемпионату мира в Катаре. Чего стоит только его сейв в дебюте, когда он чудом среагировал на выстрел хорвата головой с близкой дистанции в дальний угол. Впоследствии голкипер продолжал выручать партнёров, например, справился с кручёным выстрелом Андерсона Талиски.

Жёлто-синие давили, а потому мяч оппонентов в самом начале второго тайма оказался полной неожиданностью. И вновь напомнил о себе Малком. Он в ходе контратаки умчался в чужую штрафную и, воспользовавшись классным забросом одноклубника, от лицевой выполнил точный навес на соотечественника Майкла. Защитник до мяча не дотянулся, и бразилец головой пробил точно в створ.

Пропустив, команда Роналду с удвоенным желанием понеслась вперёд, но чудеса продолжал творить Аль-Оваис, справившийся с выстрелом Алекса Теллеса со стандарта и опасным ударом Талиски в девятку. А за 20 минут до конца основного времени положение «Аль-Насра» стало критическим. Причём он снова обжёгся о контрвыпад Малкома. Форвард убежал на рандеву с вратарём, и Абдулела Аль-Амри сбил его с ног. Судья поначалу обошёлся жёлтой, но, посмотрев повтор, удалил нарушителя, зафиксировав фол последней надежды.

Но в самый сложный момент на авансцену вернулся Роналду. После удачного выноса собственного голкипера он убежал к чужим воротам вместе с партнёром и легко замкнул его прострел с фланга — 1:1. Далее события развивались стремительно. Не успел «Аль-Хиляль» разыграть мяч с центра, как заработал пенальти. В чужой штрафной сбили Милинкович-Савича. Но рефери при помощи коллег на VAR отменил решение. На 84-й минуте уже Роналду оформил дубль, но даже не стал праздновать, понимая, что находился в офсайде.

И всё-таки португалец в дополнительное время в очередной раз продемонстрировал собственное величие. Первый шанс вывести свой коллектив вперёд он упустил: бил наверняка с близкой дистанции мимо вратаря, но мяч с линии чудом вынес защитник. Однако на 98-й минуте он всё-таки поставил точку, сыграв на добивании после попадания Секо Фофана в перекладину.

Единственной ложкой дёгтя для пятикратного обладателя «Золотого мяча» стало полученное незадолго до финального свистка повреждение. В середине поля он сам сбил с ног Мохаммеда Джахфали, а тот, падая, попал ему шипами по колену. Продолжить игру Криштиану не смог и был заменён. Впрочем, с большой долей вероятности речь о серьёзной травме не идёт, поскольку он досмотрел противостояние до конца, а после радовался вместе с партнёрами.

Эмоции форварда понятны, ведь он не только завоевал долгожданный дебютный трофей с «Аль-Насром», но и юбилейный, 35-й в карьере, если брать в расчёт выступление за сборную. Кроме того, звёздный футболист с шестью голами оказался лучшим бомбардиром турнира, забив в пяти встречах подряд.