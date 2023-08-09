С надеждой на возрождение: Неймар хочет покинуть ПСЖ, но в «Барселоне» против его возвращения

Неймар оповестил руководство «Пари Сен-Жермен» о желании покинуть клуб до окончания летнего трансферного окна. По данным СМИ, он мечтает вернуться в «Барселону», за которую выступал до 2017 года. Однако каталонцы не заинтересованы в трансфере своей бывшей звезды. Сообщается, что против приобретения бразильца выступает лично главный тренер Хави. Тем временем в окружении футболиста верят, что он ещё не сказал своего последнего слова и мотивирован вернуться в когорту сильнейших.

Лето 2023 года может стать поворотным в истории французского «Пари Сен-Жермен». Ранее команду в статусе свободного агента покинул Лионель Месси, а до сентября на выход может проследовать и Килиан Мбаппе, отказывающийся продлевать действующее соглашение с клубом. Но может случиться и так, что компанию двум бывшим партнёрам составит и ещё одна звезда красно-синих. Речь идёт о Неймаре, по информации местных СМИ заявившего о намерении оставить позади этап карьеры в Лиге 1.

Слухи о желании бразильца уехать из Франции ходили давно, однако в преддверии нынешнего сезона стихли. Причина тому во многом была связана с ситуацией вокруг Месси и Мбаппе, в отсутствие которых он мог вновь стать первой скрипкой коллектива и его главной надеждой в атаке. Отличные перспективы сулил и приход на тренерский мостик Луиса Энрике, хорошо знакомого ему по работе в «Барселоне». Именно под его руководством Неймар в первый (и пока единственный) раз в карьере выиграл Лигу чемпионов, отметившись десятью голами в 12 матчах, а также укрепился в статусе одного из лучших игроков планеты.

Казалось, лучшей отправной точки для возрождения карьеры не придумаешь. На мажорный лад поклонников нападающего настраивало и его отличное выступление в недавней товарищеской встрече с «Чонбук Хёндэ Моторс» (3:0).

Восстановившийся после травмы Неймар провёл на поле все 90 минут и записал на свой счёт дубль и результативную передачу. Однако сразу по окончании турне ПСЖ по Японии якобы обратился к президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи с просьбой продать его до закрытия летнего трансферного окна. И пожелал, чтобы покупателем выступила именно «Барселона».

Назвать точные причины решения Неймара сложно. В качестве одной из таких издание L'Équipe указало акцию протеста ультрас возле его дома в мае, заставившую бразильца задуматься о своей безопасности. Возможно, свою роль сыграли приобретение Гонсалу Рамуша и переговоры по покупке Усмана Дембеле, также выступающего на позиции левого вингера. В своё время последний рассматривался именно как замена самому Неймару в «Барселоне», но оправдать выданные ему авансы не сумел. Хотя всё равно пользовался доверием наставников, в том числе и Хави, до последнего уговаривавшего француза не наступать на те же грабли, что и предшественник.

Быть может, Неймар попросту разочаровался в проекте ПСЖ или захотел отправиться в чемпионат, где соперники будут чуть бережнее относиться к его здоровью и не пытаться умышленно нанести вред и так не столь крепкому футболисту. Не секрет, что после переезда в Лигу 1 тот стал регулярно получать травмы и в общей сложности пропустил 741 день за пять лет пребывания во Франции. Для сравнения, за три года в «Барселоне» он пробыл на больничном лишь 147 дней.

Проблема в том, что в «Барселоне» Неймара явно не ждут. Как сообщает Mundo Deportivo, Хави лично выступает против его возвращения, опасаясь, что тот разрушит «семейную атмосферу» в команде. И это не считая финансовых проблем, которые повлечёт переход форварда. Каталонцы с огромным трудом вписываются в утверждённый Ла Лигой потолок зарплат, а чтобы найти место для бразильца, придётся расстаться с рядом исполнителей. Если верить Capology, в год тот получает около €56 млн.

Но куда важнее то, что Неймар не отрабатывает свой баснословный контракт. Да, в минувшем сезоне он отметился 18 голами и 17 передачами во всех турнирах, но блистал продуктивностью преимущественно на старте соревновательного года. На чемпионате мира он травмировался в первой же встрече группового этапа с Сербией и, хотя оформил 2 + 1 в плей-офф, не смог дотащить Бразилию до полуфинала. А ключевые матчи Лиги чемпионов пропустил из-за повреждения. В его отсутствие Мбаппе и Месси не смогли ничего противопоставить «Баварии» и безропотно капитулировали в 1/8-й — 0:3.

С одной стороны, винить Неймара за склонность к травмам — смешно, ведь зачастую это лишь неудачное стечение обстоятельств. Но в его случае это происходит уж слишком часто. И хотя это не заставляет сомневаться в его мастерстве, даёт повод задуматься о том, насколько целесообразно рассчитывать на такого футболиста.

В последнее время неоднократно говорили о том, что Неймар повзрослел и изменил отношение к делу. Слышать подобное можно было и перед мундиалем в Катаре, и сейчас. Как информировал в конце июля Le Parisien, в окружении футболиста надеются на его возвращение в когорту сильнейших в мире и утверждают, будто он сам делает для этого всё возможное.

Но одно дело говорить, а другое — делать. Конечно, никто не ждёт, что Неймар за лето превратится в атлета вроде Криштиану Роналду, но какие-либо изменения необходимы. Тот же Месси в своё время всерьёз занялся физической формой и на годы продлил свой пик. Бразилец же не даёт оснований полагать, что уровень его профессионализма заметно вырос. В матче с «Чонбук» он выглядел слегка тяжеловатым, следовательно, вряд ли изнурял себя тренировками в межсезонье.

А о слабости Неймара к вечеринкам знает весь футбольный мир. Чего стоят его постоянные отъезды в марте, когда день рождения отмечает его сестра Рафаэлла. За последние пять лет он считанные разы пропустил это мероприятие, а зачастую отправиться на родину ему не мешали ни травмы, ни плей-офф Лиги чемпионов. По сути, его отношение к спорту отлично характеризует пост, опубликованный им в июне 2022-го. Тогда он посетовал на нелёгкую жизнь профессионального атлета, ведь в её процессе он не может отмечать знаковые события в жизни родственников и своей собственной.

Поэтому возникает логичный вопрос, способен ли Неймар с таким отношением к делу вновь вернуться на высочайший уровень и оправдать звание одного из сильнейших футболистов планеты, к числу которых многие относят его до сих пор? Пока складывается впечатление, что ответ будет отрицательным. Да, его невероятный талант не позволит ему опуститься ниже определённого уровня, но ведь от него всегда ждали гораздо больше.

В своё время бразильца сравнивали с Месси и Роналду, однако со временем все эти разговоры поутихли. Для сравнения, аргентинец в его возрасте приводил «Барселону» к чемпионству в Испании и заколачивал более 40 мячей за сезон, а португалец провёл один из своих пиковых отрезков с более чем 50 голами и уже готовился вести «Реал» к трём подряд триумфам в Лиге чемпионов. Наш герой же последний раз преодолевал планку в 20 точных ударов четыре года назад.

Очевидно, что Неймар находится в крайне сложном положении. Сам он якобы не хочет играть в ПСЖ (хотя его отец это отрицает), но интереса со стороны других грандов практически нет. Да, на горизонте маячит продолжающий творить странные вещи на трансферном рынке «Челси», но на этом всё. Есть Саудовская Аравия, где ему предлагают рекордную зарплату, но самого форварда она не интересует. Пока.

При этом крайне сложно представить, что кто-то из европейских топ-клубов рискнёт выложить за бразильца €50—80 млн, да ещё и согласится платить ему огромный гонорар. Условные «Реал» и «Бавария» на такое не пойдут, у представителей Серии А банально не хватит денег, а в АПЛ Неймар мало кому нужен. Тем более, футбол там ещё более интенсивный, следовательно, проблемы нападающего со здоровьем никуда не денутся.

Безусловно, если отделить сугубо спортивные качества, то Неймар пригодился бы многим командам. Наверняка здорово использовать его смогли бы как Хосеп Гвардиола, так и Юрген Клопп, да и проекту «Ньюкасла» такая звезда бы явно не повредила. Но если вспоминать о его постоянных проблемах со здоровьем, не самом простом характере и желании совмещать спорт и развлечения, то его приобретение кажется сродни выстрелу в ногу. Ведь кому нужен столь «дорогой» футболист, который не только требует к себе особого отношения, но и ежегодно пропускает решающие отрезки сезона?

Поэтому и всё больше кажется, что пик Неймара так и остался в «Барселоне», где он блистал в легендарном трио MSN с Месси и Луисом Суаресом, а всё происходящее после было лишь затяжным падением. Быть может, так считает и он сам, поэтому и пытается остановить этот процесс путём возвращения в раскрывший его талант коллектив. Но крайне сложно представить, что после стольких блёклых лет бразилец вновь станет «делать разницу» на поле и котироваться наравне с условными Мбаппе и Эрлингом Холандом.