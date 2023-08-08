Большие траты в Манчестере: «Сити» приобрёл Гвардиола за €90 млн, а «Юнайтед» выложил €75 млн за Хойлунна

«Манчестер Сити» заплатил «Лейпцигу» €90 млн за Йошко Гвардиола, побив трансферный рекорд для защитников в истории футбола, а «Манчестер Юнайтед» приобрёл у «Аталанты» за €75 млн форварда Расмуса Хойлунна. «Челси» усилил поредевшую из-за травм оборонительную линию Акселем Дисаси из «Монако», а также взял у «Брайтона» голкипера Роберта Санчеса. «Ньюкасл» купил у «Лестера» Харви Барнса — он заменит перешедшего в «Аль-Ахли» Аллана Сент-Максимена, а «Бавария» продала Марселя Забитцера дортмундской «Боруссии».

Йошко Гвардиол («Лейпциг» ⇒ «Манчестер Сити»)

Сумма трансфера: €90 млн.

На протяжении последних лет хорват входил в число самых талантливых защитников мира. Этого статуса Йошко Гвардиол удостоился ещё до переезда в Лейпциг, а там лишь укрепил репутацию и поднял свою рыночную стоимость до небывалых высот. Этому способствовал и мундиаль в Катаре, где он помог сборной завоевать бронзовые медали. Уже тогда ходили слухи о его возможном переходе в «Манчестер Сити», но совершился трансфер лишь в начале августа.

За свою новую звезду действующий победитель Лиги чемпионов заплатил €90 млн, сделав Гвардиола самым дорогим защитником в истории. Причём сместил он с трона Гарри Магуайра, обошедшегося «Манчестер Юнайтед» на €3 млн дешевле. Но если англичанин никак не сумел оправдать вложенные в него средства, то у хорвата шансы сделать это значительно выше. В отличие от коллеги, он обладает всеми качествами современного игрока обороны и отлично вписывается в модель Хосепа Гвардиолы. Кстати, испанец не упустил возможности пошутить над приобретением новичка и восхитился красотой его фамилии.

Ранее Гвардиол с одинаковой эффективностью закрывал как левый фланг, так и центр, при этом имея опыт выступлений в схемах с парой и тройкой центральных защитников. И это по достоинству оценит главный тренер «Сити», в последнее время перешедший со стандартных 4—3—3 на 3—6—1 c Эрлингом Холандом на острие. В трио Йошко вполне может заменить пусть и надёжного, но не самого звёздного Натана Аке, а при необходимости — исполнить роль левого латераля, если «горожанам» потребуется сработать чуть более надёжно.

Аксель Дисаси («Монако» ⇒ «Челси»)

Сумма трансфера: €45 млн.

Центр обороны укрепил и другой гранд АПЛ. Правда, если «Манчестер Сити» ведёт планомерную работу по усилению состава, то «Челси» латает дыры. В отсутствие порвавшего «кресты» Уэсли Фофана и получившего травму подколенного сухожилия Бенуа Бадьяшиля лондонцы практически остались без железных кандидатов на роль центрального защитника. 38-летний Тьяго Силва не вечен, а Трево Чалоба, Леви Колвилл и Маланг Сарр не соответствуют уровню «синих». Поэтому лондонцам пришлось в спешном порядке выписывать из «Монако» Акселя Дисаси.

Да, пока француза сложно назвать безусловным усилением для «Челси». К 25 годам он не дорос до статуса звезды, а за национальную команду провёл всего четыре матча, лишь один из которых был полным, а в трёх других он отбегал восемь минут суммарно. Но в нынешней ситуации у «аристократов», похоже, не было иного выбора: более квалифицированные представители этого амплуа либо не продаются вовсе, либо стоят баснословных денег. Гвардиол тому пример.

Так почему же Дисаси обошёлся «Челси» сравнительно недорого? По данным Capology, его контракт с «Монако» действовал до лета 2025-го, поэтому делать скидку на него смысла не было. Возможно, причина в отсутствии успешного опыта выступлений в еврокубках, где монегаски давно не проходили дальше первого раунда плей-офф, а также в нередких ошибках самого игрока. Да, он обожает продвигать мяч вперёд и зачастую неплохо это делает, но временами способен сильно «обрезаться». За подобное его наказывали в Лиге 1, а в АПЛ могут наказывать ещё чаще.

Роберт Санчес («Брайтон» ⇒ «Челси»)

Сумма трансфера: €23 млн.

Параллельно с оборонительной лондонцы подлатали и вратарскую линию, оскудевшую после отъезда Эдуара Менди в Саудовскую Аравию. Судя по всему, Маурисио Почеттино не рискнул оставаться с нестабильным Кепой Аррисабалагой, юным Габриэлем Слониной и не хватающим звёзд с неба Маркусом Беттинелли в обойме, поэтому попросил выписать из «Брайтона» Роберта Санчеса.

При этом сложно сказать, сумеет ли испанец с ходу вытеснить из основы соотечественника и стать железным первым номером. Да, Санчес на три года моложе Аррисабалаги и до предыдущего сезона смотрелся очень впечатляюще, но после прихода на тренерский мостик Роберто де Дзерби он выпал из старта, а впоследствии и вовсе был выведен из состава. Параллельно отказались от его услуг и в сборной — в последний раз он выходил на поле в товарищеском матче в ноябре 2022-го. И хотя сам Роберт очень оптимистично смотрит на своё будущее в «Челси», не исключено, что на «Стэмфорд Бридж» ему может быть уготована лишь роль запасного.

Расмус Хойлунн («Аталанта» ⇒ «Манчестер Юнайтед»)

Сумма трансфера: €75 млн.

Наконец завершил поиски центрального нападающего и самый титулованный клуб Англии. На «Олд Траффорд» сватали Виктора Осимхена, Гарри Кейна, Гонсалу Рамуша и Тэмми Абрахама, но в итоге боссы «красных дьяволов» остановили выбор на молодом форварде «Аталанты». И несмотря на тот факт, что по статусу Расмус Хойлунн заметно уступает вышеперечисленным исполнителям, обошёлся он недёшево. МЮ заплатил за 20-летнего датчанина €75 млн, что вряд ли соответствует его нынешней стоимости.

Безусловно, Хойлунн — очень талантливый футболист. Это подтверждают и отборочный турнир к Евро-2024, в списке бомбардиров которого он делит первое место с Ромелу Лукаку (оба — по шесть голов), и его успехи в «Аталанте». В первом же сезоне он забил десять мячей и отдал четыре передачи в 34 матчах, хотя не провёл на поле и 2 тыс. минут. Форвард заслужил похвалу со стороны партнёра по МЮ Кристиана Эриксена: тот высоко оценил его прогресс и назвал «сильным девятым номером». А легенда клуба Рио Фердинанд особенно отметил его скорость, агрессивность и навыки завершителя.

Вопрос в том, сумеет ли Хойлунн с ходу заблистать в, пожалуй, самой конкурентной лиге мира. Да ещё и в одном из наиболее обсуждаемых клубов планеты, где за каждую ошибку его будут жёстко критиковать. На пользу вряд ли пойдут и сравнения с Холандом, который не только сразу стал лучшим бомбардиром АПЛ, но и привёл «Сити» к треблу. Требовательные фанаты «Юнайтед» наверняка будут требовать от Расмуса если не повторения результатов Эрлинга, то хотя бы чего-то близкого к ним. А сделать это будет крайне сложно.

Гонсалу Рамуш («Бенфика» ⇒ «Пари Сен-Жермен»)

Сумма трансфера: €20 млн (аренда с правом выкупа).

Переезд талантливого португальца в Париж важен сразу по нескольким причинам. Во-первых, одна из ярчайших молодых звёздочек чемпионата мира в Катаре получает возможность попробовать себя на новом уровне. Во-вторых, после этого трансфера остаётся всё меньше шансов, что в клубе останется Килиан Мбаппе. Приобретение Гонсалу Рамуша и возможный приход Усмана Дембеле явно указывают на намерение руководства укомплектовать атакующую линию с учётом отсутствия француза, которого отчаянно надеются продать до закрытия летнего периода дозаявок.

Что касается условий перехода Рамуша, то точных данных на сей счёт нет. По сведениям Transfermarkt, аренда обойдётся ПСЖ в €20 млн, а инсайдер Фабрицио Романо сообщает о бесплатной аренде с опцией обязательного выкупа. В этом случае уже следующим летом «Бенфика» получит €65 млн за юного голеадора, а ещё €15 млн может заработать в виде бонусов. Так или иначе, парижане явно рассчитывают на молодого португальца и в будущем готовы делать на него ставку.

И это объяснимо. В минувшем сезоне Рамуш наколотил 27 мячей во всех турнирах за «Бенфику» и занял второе место в списке лучших бомбардиров первенства Португалии, уступив лишь Мехди Тареми. Но окончательно он укрепился в статусе одного из самых перспективных нападающих планеты после бенефиса в 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией, в котором не только оформил хет-трик, но и отметился результативной передачей.

Харви Барнс («Лестер» ⇒ «Ньюкасл»)

Сумма трансфера: €44 млн.

Возвращающиеся в групповой этап Лиги чемпионов после 21-летнего отсутствия «сороки» продолжают закрывать проблемные позиции. После отъезда Аллана Сент-Максимена в Саудовскую Аравию брешь образовалась на левом фланге атаки, но спустя считаные дни её заполнили экс-вингером «Лестера» Харви Барнсом. Как и многие бывшие одноклубники, он отказался спускаться с «лисами» в Чемпионшип и согласился начать новую главу в карьере. Не осталась в накладе и его бывшая команда, выручившая за своего воспитанника приличную сумму.

В минувшем сезоне Барнс не только был одним из лидеров «Лестера», но и завершил его в ранге лучшего бомбардира команды. Да, всё произошло на фоне провала Келечи Ихеаначо, Джейми Варди и Патсона Даки, но заслуг Харви это не умаляет: 13 голов и три передачи для флангового нападающего — солидный результат. И нет сомнения, что в «Ньюкасле» он сможет ещё более ярко проявить свои таланты. При Эдди Хау коллектив демонстрирует красивый, атакующий футбол и в прошлом первенстве входил в число лидеров как по реальным, так и по ожидаемым голам (xG) в АПЛ. Остаётся лишь выиграть конкуренцию у перспективного Энтони Гордона.

Самуэль Чуквезе («Вильярреал» ⇒ «Милан»)

Сумма трансфера: €20 млн.

Пробиться в старт будет непросто и бывшему представителю «жёлтой субмарины». Ещё несколько месяцев назад Стефано Пиоли было практически некого выпускать на правом фланге: Алексис Салемакерс и Джуниор Мессиас не соответствовали уровню чемпиона Италии и полуфиналиста Лиги чемпионов, а других просто не было. Зато теперь наставника ждёт приятная головная боль из-за выбора основного вингера. Ведь летом к уже прибывшим на «Сан-Сиро» Кристиану Пулишичу и Луке Ромеро добавился Самуэль Чуквезе.

Нигериец — скоростной нападающий с отличным дриблингом, способный как «подносить снаряды», так и забивать сам. А это может сделать его прекрасной альтернативой Рафаэлу Леау на противоположной бровке. И, что немаловажно, в отличие от более звёздного Пулишича он практически не травмируется (как минимум в последних двух сезонах, которые он отработал от звонка до звонка). Что касается маленькой компенсации, то она связана с истекавшим контрактом Чуквезе. Уже летом 2024-го он мог стать свободным агентом, поэтому расстаться с ним на более выгодных для себя условиях у «Вильярреала» практически не было шансов.

Марсель Забитцер («Бавария» ⇒ «Боруссия» Д)

Сумма трансфера: €19 млн.

Пожалуй, в аналогичном положении был и действующий гегемон немецкого футбола в ситуации с продажей Марселя Забитцера. До перехода в «Баварию» австриец считался одним из лидеров «Лейпцига» и отличным усилением для большинства топ-команд Европы. Но впоследствии не сумел оправдать авансы ни в Мюнхене, ни в Манчестере, где полгода защищал цвета «Юнайтед» на правах аренды. За это время его цена упала более чем вдвое (с €42 млн до €20 млн), а интерес со стороны потенциальных покупателей снизился до минимума. Поэтому и пришлось довольствоваться переездом в дортмундский коллектив, купивший его ниже рыночной стоимости.

При этом в «Боруссии» ему придётся решать не самую простую задачу, а именно — компенсировать отсутствие Джуда Беллингема. Англичанин стал настоящей звездой «шмелей» и чуть было не помог им прервать победную серию «Баварии» в Бундеслиге, а летом отправился на повышение в «Реал». И хотя Забитцер заметно отличается от него по игровым качествам, он способен стать важным элементом средней линии. Особенно с учётом того, что качественных центральных хавбеков в Дортмунде не так много: Оле Польман явно не дотягивает до уровня топ-клуба Германии, а Феликс Нмеча лишь попробует доказать свою готовность приносить пользу команде.