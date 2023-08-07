MD: «Манчестер Сити» отклонил первое предложение «Барселоны» по Силве

«Барселона» сделала предложение об аренде Бернарду Силвы с выкупом за £50 млн, но «Манчестер Сити» отклонил первое предложение каталонцев.

Каталонцы попытались арендовать полузащитника с обязательством выкупа за £50 млн, но «горожане» заявили, что футболист не продаётся, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что «Барселона» не теряет надежды на заключение сделки.

Силва в сезоне-2022/23 стал чемпионом и обладателем Кубка Англии, а также Лиги чемпионов. 28-летний футболист в 55 матчах во всех турнирах забил семь мячей и сделал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Ансу Фати может перейти в «Пари Сен-Жермен» вслед за Усманом Дембеле.