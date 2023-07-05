Первые ласточки: Беллингем перешёл в «Реал», «Арсенал» купил Хаверца, а «Ливерпуль» — двух полузащитников

Лидер дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем перешёл в «Реал» за €103 млн, что стало одним из самых дорогих трансферов в истории королевского клуба, а лучший бомбардир Бундеслиги минувшего сезона Кристофер Нкунку сменил «Лейпциг» на «Челси». Его бывший партнёр по команде Доминик Собослаи пополнил состав «Ливерпуля», а автор победного гола в финале Лиги чемпионов 2021 года Кай Хаверц отправился в «Арсенал». Мэйсон Маунт перешёл из «Челси» в «Манчестер Юнайтед», Сандро Тонали был продан в «Ньюкасл» против его воли, а Джеймс Мэддисон сменил вылетевший в Чемпионшип «Лестер» на «Тоттенхэм». Главные события европейского футбола после открытия трансферного окна — в материале RT.

Джуд Беллингем («Боруссия Д» ⇒ «Реал»)

Сумма трансфера: €103 млн.

За последние годы «Реал» обрёл статус клуба, который предпочитает не бросать деньги на ветер. С 2020 года мадридцы вложили в новых футболистов суммарно лишь €111 млн и заняли 45-е место по сумме трат в Европе (больше даже у «Дженоа» и «Брайтона»), сильно отстав от лидеров в лице «Челси» (€976,69 млн) и «Манчестер Юнайтед» (€469,08 млн). Но при этом продолжили демонстрировать высокие результаты и даже выиграли шесть турниров, включая Лигу чемпионов. Вновь задуматься о дорогостоящих приобретениях заставил лишь уход одних лидеров и старение других. Лука Модрич и Тони Кроос уже в скором времени могут повесить бутсы на гвоздь, а проводить экстренную смену поколений в Мадриде не намерены.

Поэтому ещё до открытия периода дозаявок «Реал» купил Джуда Беллингема, по праву считающегося одним из самых талантливых полузащитников планеты. На протяжении последних лет он был одним из лидеров дортмундской «Боруссии» и чуть не помог ей прервать гегемонию «Баварии» в чемпионате Германии. Но из-за травмы пропустил концовку первенства и лишь наблюдал за тем, как его партнёры теряют очки в противостоянии с «Майнцем» и упускают трофей. Возможно, именно это помешало ему завоевать награду лучшему футболисту Бундеслиги, которая в итоге досталась Рандалю Коло Муани.

Однако на интересе «Реала» это не сказалось. Клуб заплатил за него €103 млн, благодаря чему переход англичанина стал пока что самым крупным трансфером нынешнего лета, а Беллингем — вторым самым дорогим новичком в истории «сливочных». Только Эден Азар обошёлся дороже. И неудивительно, что в команде намерены сделать на него ставку. Хавбеку уже отдали пятый номер, под которым в своё время играл Зинедин Зидан, а Карло Анчелотти даже решил изменить под него игровую схему. По информации СМИ, в новом сезоне мадридцы будут использовать формацию 4—3—1—2, где Джуд будет исполнять роль атакующего хавбека.

И хотя в тренерском штабе верят в Беллингема, его задачу это не упрощает. Ведь ему придётся отрабатывать не только затраченную на него колоссальную сумму денег, но и попытаться нарушить складывавшуюся годами тенденцию. Ранее в «Реале» пытались заиграть несколько звёзд с Туманного Альбиона, но ни Дэвид Бекхэм, ни Майкл Оуэн преуспеть не сумели.

Кристофер Нкунку («Лейпциг» ⇒ «Челси»)

Сумма трансфера: €60 млн.

Летом немецкая Бундеслига потеряла не только Беллингема, но и ещё несколько ярких полузащитников. А о скором отъезде одного из лидеров «Лейпцига» стало известно ещё осенью. Причём в случае с покупкой Кристофера Нкунку «Челси» не смутил даже тот факт, что в момент подписания договора тот находился в лазарете и проходил реабилитацию после разрыва связок колена. Возможно, это и помогло сбить цену на хавбека. Он обошёлся лондонцам всего в €60 млн — в два раза дешевле того же Энцо Фернандеса, на момент перехода отыгравшего на высоком уровне лишь полсезона.

Также по теме Зона турбулентности: «Челси» снова перестраивает состав и массово распродаёт футболистов После провального выступления в прошлом сезоне и странной трансферной кампании «Челси» рискует попасть под санкции УЕФА, из-за чего...

Сомневаться в мастерстве Нкунку не приходится. В сезоне-2021/22 он наколотил 20 мячей в Бундеслиге и занял четвёртое место в списке бомбардиров, уступив лишь Эрлингу Холанду, Патрику Шику и Роберту Левандовски, а в минувшем поделил первую строчку с Никласом Фюллькругом (оба — по 16). И это с учётом обилия травм, выведших его из строя на 135 дней. Опасения вызывает разве что выбор будущей команды. После ухода Романа Абрамовича «Челси» находится в затяжном кризисе и не факт, что приглашение мастеровитых исполнителей и опытного главного тренера поможет его преодолеть. Под горячую руку Тодда Боули уже попали Томас Тухель и Грэм Поттер, последовать их примеру может и Маурисио Почеттино.

Кроме того, пока неясно, в каком составе «синие» предстанут в грядущем первенстве. Коллектив уже покинули восемь футболистов, однако на этом всё вряд ли закончится. На данный момент в составе значится 34 игрока, что крайне много даже для условного «Манчестер Сити», сражающегося на четырёх фронтах. А для «Челси» и подавно, ведь в грядущем сезоне лондонцы не будут выступать в еврокубках.

Кай Хаверц («Челси» ⇒ «Арсенал»)

Сумма трансфера: €70 млн.

Зато эта возможность появится у бывшего лидера «аристократов», защищавшего цвета клуба с 2020 года. За это время Кай Хаверц успел стать одним из ведущих игроков «Челси», забить победный гол в финале Лиги чемпионов с «Сити», а основным был как при Фрэнке Лэмпарде, так и при Тухеле с Поттером. Но когда к его кандидатуре появился интерес со стороны, боссы «синих» не стали препятствовать его отъезду. И хотя в СМИ говорилось о желании «Реала» и «Баварии» приобрести немца, тот в итоге оказался в «Арсенале».

Для «канониров» это отличное усиление. Хотя сейчас может сложиться впечатление, что Хаверц играет на высоком уровне уже целую вечность, в июне ему исполнилось всего 24. Значит, он способен не только оставаться в элите долгие годы, но и прогрессировать. И сделать это в системном и выстроенном коллективе Микеля Артеты будет намного проще, чем в переживающем не лучшие времена «Челси».

Вопрос в том, как именно испанец будет использовать нового подопечного. Хаверц — универсал и способен закрыть не только позицию атакующего полузащитника, но сместиться на фланг, а также исполнить роль «ложной девятки». И это открывает перед Артетой отличные перспективы. При этом наставник уже обмолвился о планах отрядить его именно в среднюю линию, где может появиться свободное место после скорого ухода Гранита Джаки. Правда, заменить многолетнего капитана — сама по себе непростая задача, а статус самого высокооплачиваемого игрока «канониров» накладывает на Кая дополнительную ответственность.

Доминик Собослаи («Лейпциг» ⇒ «Ливерпуль»)

Сумма трансфера: €70 млн.

«Ливерпуль» также активно занимается укреплением полузащиты, ставшей ахиллесовой пятой команды в прошедшем сезоне. В определённый момент в лазарете одновременно находились Джордан Хендерсон, Наби Кейта, Тьяго Алькантара, Алекс Окслейд-Чемберлен и Кёртис Джонс, из-за чего «красные» испытывали колоссальные проблемы. В итоге, именно провал в первой половине чемпионата впервые за семь лет не позволил им пробиться в Лигу чемпионов. И чтобы не допустить этого вновь, уже было приобретено два исполнителя в данную линию. Ранее стало известно о переходе Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона», а несколько дней назад в качестве новичка был представлен Доминик Собослаи.

Также по теме В поисках нового Левандовски: «Бавария» собирается купить центрфорварда и реабилитироваться за прошлый сезон «Бавария» активно занимается укреплением состава в преддверии нового сезона. Действующие чемпионы Германии уже подписали контракты с...

Да, в случае с венгром не обошлось без серьёзных вложений. За аргентинца заплатили €42 млн, что довольно скромно по нынешним меркам, особенно если речь идёт о действующем чемпионе мира. Собослаи же обошёлся в полтора раза дороже. «Лейпциг» не хотел расставаться со своей молодой звёздочкой, но был вынужден отпустить игрока после выплаты обозначенной в контракте суммы отступных.

Сомневаться в том, что Собослаи станет своим на «Энфилде» вряд ли приходится. За пять лет пребывания в системе «Ред Булл» он отлично усвоил основы «гегенпрессинга» и должен без особых проблем влиться в коллектив Юргена Клоппа. Но на работе без мяча его плюсы не ограничиваются. Доминик обладает отличным пасом и пушечным ударом, позволившим ему оформить немало шедевров. Прошлый сезон он завершил с 23 (10 + 13) очками по системе «гол + пас» и уступил по этому показателю лишь Нкунку. И это в 22 года.

Поэтому неудивительно, что Собослаи вошёл в тройку самых дорогих покупок «Ливерпуля» в истории, а в команде получил восьмой номер, ранее принадлежавший легендарному капитану «красных» Стивену Джерраду. Тому самому, чьи слова венгр вытатуировал на теле: «Талант — это дар божий, но он ничего не стоит без невероятной воли и смирения».

Сандро Тонали («Милан» ⇒ «Ньюкасл»)

Сумма трансфера: €64 млн.

Если Собослаи был рад оказаться в АПЛ, то о другом талантливом хавбеке такого не скажешь. Как сообщает MilanLive со ссылкой на La Repubblica, Сандро Тонали хотел провести всю карьеру в «Милане» и стать легендой клуба, в чём его поддерживал на тот момент технический директор Паоло Мальдини. Но после увольнения легенды руководство изменило курс и буквально насильно продало игрока в «Ньюкасл». Спортсмену чётко дали понять, что намерены расстаться с ним, а главный скаут россонери и вовсе угрожал ему отказом от пересмотра контракта вплоть до его окончания в 2027-м.

Сам Тонали тяжело пережил этот момент и даже расплакался, узнав о неминуемом отъезде с Апеннин. Но поделать ничего не сумел. Если верить авторитетному порталу Transfermarkt, новому работодателю он обошёлся в €64 млн, хотя в прессе ходят слухи о сумме в €70 млн, не считая бонусов. Таким образом, Сандро стал одной из самых дорогих продаж «Милана» в истории. Больше выручали лишь за Кака (€67 млн).

В игровых качествах и перспективах Тонали сомневаться не приходится. Вопрос в том, сумеет ли он взять себя в руки и пережить тяжёлое расставание с «Миланом». Например, Златан Ибрагимович в этом не сомневается. По его словам, Сандро готов к переходу на новый уровень и сможет добиться успеха на Туманном Альбионе.

Джеймс Мэддисон («Лестер» ⇒ «Тоттенхэм»)

Сумма трансфера: €46,3 млн.

Можно сказать, большой шаг в карьере сделал и ещё один полузащитник. На протяжении последних лет Джеймс Мэддисон считался одним из самых талантливых футболистов Англии, но долго противился уходу из «Лестера», хотя в его услугах был заинтересован сам «Манчестер Юнайтед». В итоге, оставить «Кинг Пауэр Стэдиум» он решил только после того, как команда вылетела в Чемпионшип, а до истечения его действующего контракта остался один год.

Долгое время фаворитом в борьбе за Мэддисона считался «Ньюкасл», но на флажке он всё же проиграл эту борьбу «Тоттенхэму». Причём «шпоры» сумели не только заполучить сильного футболиста, но и оформить переход по цене ниже рыночной. По версии Transfermarkt, Джеймс стоит €60 млн, в то время как на счета «Лестера» поступит лишь €46,3 млн.

Такой классный плеймейкер, несомненно, пригодится «Тоттенхэму», который наверняка будут действовать в более атакующей манере под руководством Ангелоса Постекоглу. В «Селтике» тренер пропагандировал доминирующий футбол с акцентом на владение (72,5% по сезону) и, скорее всего, постарается привить тот же стиль лондонцам. И в этих условиях Мэддисон сумеет продемонстрировать свои лучшие качества. Особенно если рядом с ним будут такие звёзды, как Гарри Кейн и Сон Хын Мин.

Мэйсон Маунт («Челси» ⇒ «Манчестер Юнайтед»)

Сумма трансфера: €64,2 млн.



Возможно, отсутствие интереса «красных дьяволов» к Мэддисону летом 2023-го было связано с нацеленностью клуба на другого перспективного хавбека. Манкунианцы решили поучаствовать в распродаже «Челси» и взяли себе игрока, выступающего на той же позиции, выполняющего схожие функции и имеющего такой же ценник. Однако Мэйсон Маунт на два года моложе Джеймса и в отличие от него регулярно вызывается в сборную Англии, за которую успел провести уже 36 встреч (у Мэддисона таковых лишь три).

Правда, сэкономить на приобретении Маунта не получилось. Несмотря на сложную ситуацию и необходимость расставаться со своими активами, «Челси» не стал снижать цену и выбил из «Манчестер Юнайтед» более €60 млн. Это немало, ведь контракт Мэйсона с «синими» истекал уже летом 2024-го. Но упрекнуть «дьяволов» в излишней расточительности вряд ли возможно. При удачном раскладе англичанин может стать одним из лидеров команды на долгие годы и отличным партнёром для Бруну Фернандеша. Правда, для этого ему необходимо забыть о прошлом сезоне, по итогам которого в его послужном списке значилось лишь три гола и шесть передач в 35 матчах во всех турнирах.