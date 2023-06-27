В поисках нового Левандовски: «Бавария» собирается купить центрфорварда и реабилитироваться за прошлый сезон

«Бавария» активно занимается укреплением состава в преддверии нового сезона. Действующие чемпионы Германии уже подписали контракты с пребывавшими в статусе свободных агентов Рафаэлом Геррейру и Конрадом Лаймером, а в ближайшее время могут усилиться лучшим защитником прошлого сезона Серии А — Ким Мин Джэ. Однако одной из главных трансферных целей мюнхенцев остаётся покупка нападающего, способного заменить ушедшего прошлым летом в «Барселону» Роберта Левандовски. И одним из главных претендентов на эту роль называется Гарри Кейн, чьё соглашение с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.

Болельщики «Баварии» вряд ли будут с упоением вспоминать прошлый сезон, который стал для команды одним из самых сложных за последнее время, пусть и начинался довольно неплохо. Заменив ушедшего в «Барселону» Роберта Левандовски звёздным нападающим «Ливерпуля» Садио Мане, подопечные Юлиана Нагельсмана взяли верх над «Лейпцигом» в матче за Суперкубок Германии, а затем одержали две гостевые победы в Бундеслиге с общим счётом 13:1 над «Айнтрахтом» и «Бохумом». И хотя мюнхенцы по осени выглядели мощно, в том числе пройдя на одном дыхании групповой этап Лиги чемпионов, чувствовалось, что они не настолько хороши, как прежде.

Сенегалец внезапно стал испытывать проблемы с адаптацией, основной голкипер и лидер Мануэль Нойер сломал ногу в отпуске во время катания на горных лыжах, а команду стало серьёзно штормить. Уже к концу марта «Бавария» оказалась в роли догоняющей в Бундеслиге, отправила в отставку перспективного тренера, а к середине апреля завершила выступление во всех кубковых турнирах. И, хотя на финише всё же сумела обойти дортмундскую «Боруссию» и в 11-й раз подряд выиграть серебряную салатницу, скрасить впечатление не смогла.

В итоге сразу по окончании встречи заключительного тура Бундеслиги свои посты покинули генеральный и спортивный директора коллектива Оливер Кан и Хасан Салихамиджич, а в клубе наметились серьёзные изменения. И речь идёт не только о структуре руководства, но и о самой команде, чей состав сложно назвать полностью укомплектованным.

Безусловно, главной проблемой «Баварии» стало отсутствие забивного форварда, роль которого долгие годы исполнял Левандовски. Мане хоть и набрал 18 очков по системе «гол + пас», но не смог всецело оправдать возлагаемые на него надежды. В первые месяцы пребывания в коллективе он ещё более-менее соответствовал статусу суперзвезды, но перед чемпионатом мира получил травму и уже не вышел на прежние мощности. Весной Садио забил всего один мяч во всех турнирах и ещё дважды ассистировал партнёрам, окончательно уступив место в основе Эрику Шупо-Мотингу.

Сам камерунец может быть более чем доволен своим выступлением. Во всех соревнованиях он отметился аж 17 голами, чего прежде ему не удавалось никогда — последний раз он с трудом добрался до двузначной отметки в сезоне-2014/15, выступая за «Шальке-04». Однако полноценно заменить Левандовски и он не сумел. Впрочем, как и другие футболисты. Так, лучшим бомбардиром «Баварии» в Бундеслиге стал Серж Гнабри с 14 точными ударами в активе, что стало худшим результатом с 2009 года. Тогда столько же раз отличился Лука Тони. При этом за последние девять лет главный снайпер мюнхенцев лишь раз не смог преодолеть планку в 20 голов.

Всё это заставило боссов «Баварии» задуматься об усилении атакующей линии и о приобретении классического центрального нападающего, способного качественно реализовывать моменты. Ведь с их созданием мюнхенцы не только не имеют проблем, но и остаются сильнейшими по данному показателю в Европе. По среднему числу ожидаемых голов в пересчёте на 90 минут они заняли первое место в топ-5 лиг (2,21), опередив «Боруссию» (2,09), «Манчестер Сити» (2,07) и «Пари Сен-Жермен». А по общему числу xG уступили конкурентам лишь ввиду меньшего числа проведённых встреч. И будь у них в составе такой высококлассный форвард, как Эрлинг Холанд, исход четвертьфинала Лиги чемпионов вполне мог быть иным.

Проблема в том, что в настоящее время на рынке не так много качественных центральных нападающих, которых можно взять без баснословной переплаты. «Сити» вряд ли отпустит норвежца после требла, Килиан Мбаппе хоть и много забивает, но предпочитает действовать на фланге атаки, а за Виктора Осимхена требуют €180 млн. С учётом того, что самыми дорогими приобретениями мюнхенцев остаются защитники Лукас Эрнандес и Маттейс де Лигт, обошедшиеся им в €80 млн и €67 млн, рассчитывать на такие траты кажется опрометчивым. А приглашение Рафаэла Геррейру в статусе свободного агента лишний раз подтверждает: боссы красных не намерены принимать поспешные решения и сорить деньгами.

На данный момент в числе главных кандидатов на переезд в Мюнхен называются шестеро игроков. В их число входят Душан Влахович, Кай Хаверц, Рандаль Коло-Муани, Никлас Фюллькруг, Гонсалу Рамуш и Расмус Хойлунд. При этом наиболее обсуждаемой остаётся возможная покупка Гарри Кейна, чей контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Реала», но пока дальше слухов дело не пошло.

Что касается Кейна, то в течение последних нескольких дней в прессе появлялась противоречивая информация относительно его перехода в «Баварию». Если несколько дней назад говорилось, что клуб отказался от приглашения англичанина и считает приоритетными кандидатуры Хаверца и Коло-Муани, то в выходные газета Bild опубликовала иные сведения. Согласно им, контакты между сторонами продолжаются, а трансфер Гарри «актуален как никогда».

И на бумаге Кейн — чуть ли не идеальный кандидат на роль нового нападающего «Баварии». Англичанин уже давно перестал действовать исключительно в штрафной площади и превратился в универсального футболиста, способного как завершать, так и развивать атаки. Два года назад он установил личный рекорд, отметившись 16 передачами во всех турнирах, а ниже планки в 20 голов за сезон последний раз опускался в сезоне-2013/14.

Предыдущий чемпионат и вовсе стал для него одним из самых успешных в карьере. Только в АПЛ он наколотил 30 мячей и уступил лишь Холанду. И это на фоне ужасной игры команды, не позволившей ей пробиться в еврокубки впервые за 14 лет. И если бы не провальное выступление Сон Хын Мина и других партнёров, в его послужном списке наверняка набралось бы гораздо больше результативных пасов (три).

Практически нет сомнений, что в Германии Кейн способен вывести свои показатели на ещё более высокий уровень. В открытом футболе его лучшие качества будут раскрываться ещё больше, а обилие классных вингеров рядом позволит не только больше забивать, но и ассистировать. Не считая того же Сона, в «Тоттенхэме» он практически не имел одноклубников такого же высокого уровня, как он сам. Поэтому рядом с Лероем Сане, Кингсли Команом, Джамалом Мусиалой и тем же Гнабри он может стать сверхпродуктивным.

Проблема в том, что сам Кейн не хочет покидать Туманный Альбион даже в случае ухода из «Тоттенхэма». По словам журналиста CBS Sports Golazo Бена Джейкоба, он намерен побить рекорд Алана Ширера и стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ. Сейчас на его счету 213 голов в высшем дивизионе чемпионата Англии — на 47 меньше, чем у легенды «Блэкберна» и «Ньюкасла».

Если уговорить его действительно не удастся, то «Бавария» окажется в непростом положении. Шупо-Мотинг вряд ли сможет второй раз подряд прыгнуть выше головы, а 18-летний Матис Тель хоть и обладает определённым талантом, но пока не готов брать на себя роль главного голеадора лидера Бундеслиги. Остальные же кандидаты на переезд выглядят не так убедительно.

Рамушу и Хойлунду пока явно недостаёт опыта, похожая ситуация и с Коло-Муани, а Фюллькруг и вовсе вряд ли соответствует уровню 33-кратного чемпиона Германии. Остаётся Влахович, но «Ювентус» требует за него €80 млн, да и интерес мюнхенцев к нему якобы остыл. Возможно, там посчитали нецелесообразным платить столько за форварда, забившего за прошлый соревновательный год лишь 14 голов во всех турнирах.

Что касается остальных линий «Баварии», то они требуют усиления в гораздо меньшей степени, хотя в клубе всё равно ведут работу в данном направлении. Сообщается, что, помимо Геррейру, в ближайшее время оборону могут усилить Кайл Уокер из «Сити» и Ким Мин Джэ из «Наполи», по итогам прошедшего сезона признанный лучшим в Серии А на своей позиции. По сведениям журналиста Sky Sports Флориана Платтенберга, сумма трансфера составит около €50 млн, а южнокореец подпишет контракт до 2026-го, по которому может получать до €12 млн в год.

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Помимо прочего, говорится об интересе красных к Френки де Йонгу из «Барселоны», Федерико Кьезе из «Ювентуса», Калвину Филлипсу из «Манчестер «Сити» и Пьер-Эмилю Хёйбьергу из «Тоттенхэма», которые наравне с пополнившим состав в статусе свободного агента Конрадом Лаймером могут укрепить полузащиту. Но без подписания звёздного нападающего это может и не иметь должного эффекта.

Вопрос в том, как именно собирается строить команду Томас Тухель, сменивший Нагельсмана в конце марта. В концовке сезона он был вынужден работать с тем, что есть, и не сильно преуспел в этом. При нём «Бавария» набирала в среднем лишь 1,58 очка и выглядела крайне нестабильно. Она одновременно могла и отгрузить «Боруссии» четыре мяча в одном из ключевых противостояний Бундеслиги, и потерпеть поражения от скромного «Фрайбурга». Не приносили успехов и эксперименты со схемой. Так, переход на его излюбленную 3—4—2—1 привёл к проигрышу от «Майнца».

Кроме того, на протяжении карьеры Тухель предпочитал использовать на острие более манёвренных форвардов, чем тот же Кейн. В «Челси» он делал ставку на Хаверца и Тимо Вернера, в «Боруссии» — на Пьера-Эмерика Обамеянга, а в «Пари Сен-Жермен» — на Мбаппе. В то же время найти применение купленному за огромную сумму Ромелу Лукаку он так и не смог, серьёзно подпортив тому возвращение в Лондон.