Плеттенберг: «Бавария» заплатит «Манчестер Сити» за Уокера около €30 млн

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может продолжить карьеру в «Баварии».

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг в социальных сетях, переговоры находятся на продвинутой стадии. Трансфер обойдётся мюнхенцам в €30 млн.

В составе английской команды игрок завоевал требл в сезоне-2022/23, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии. Всего за английский клуб он провёл 39 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не перейдёт в английский клуб.