Зона турбулентности: «Челси» снова перестраивает состав и массово распродаёт футболистов

После провального выступления в прошлом сезоне и странной трансферной кампании «Челси» рискует попасть под санкции УЕФА, из-за чего вынужден устроить массовую распродажу футболистов. Клуб уже покинули Н’Голо Канте и Тьемуэ Бакайоко, а в ближайшее время их примеру могут последовать ещё восемь футболистов, включая Ромелу Лукаку, Кая Хаверца и Мэйсона Маунта. При этом в СМИ уже ходят слухи о новой закупке лондонцев, планирующих приобрести до семи новых исполнителей.

Прошлый сезон стал для «Челси» одним из самых провальных в истории. Лондонцы финишировали лишь на 12-м месте в турнирной таблице, впервые за шесть лет не сумев квалифицироваться в еврокубки, а также установили личный антирекорд по числу набранных очков в АПЛ (44). И всё это на фоне трансферной кампании, в ходе которой новый владелец Тодд Боули потратил более €600 млн. За год были приобретены 14 футболистов, а ещё двое были взяты в платную аренду. Речь идёт о Денисе Закарии и Жоау Феликсе, за чей переезд из Мадрида было заплачено €11 млн.

И теперь «Челси» пожинает плоды неумелого руководства коллективом, чьё качество заметно упало после ухода Романа Абрамовича. Ещё зимой сообщалось, что клуб может нарушить правила финансового фейр-плей (ФФП), если не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов. А в этом случае ему могут грозить серьёзные санкции, включая штрафы, запрет на использование новичков и отстранение от еврокубков. И когда синие потеряли все шансы спасти сезон, единственной возможностью избежать наказания со стороны УЕФА стала массовая распродажа, способная не только разгрузить платёжную ведомость, но и компенсировать часть расходов на приглашение футболистов.

И хотя официально трансферное окно открылось всего неделю назад, «Стэмфорд Бридж» уже успели покинуть два игрока. Первым на выход проследовал Тьемуэ Бакайоко, в 2017-м купленный у «Монако» за €40 млн. За эти годы он так и не сумел прижиться в новом коллективе и чаще скитался по арендам, но ни в одной из них не демонстрировал былого блеска. В итоге руководство «Челси» решило не дожидаться срока истечения соглашения с хавбеком и договорилось о его досрочном расторжении. А уже спустя несколько дней стало известно и об уходе его соотечественника Н’Голо Канте. Долгое время он был одним из лидеров команды и краеугольным камнем средней линии, но с годами стал всё больше времени проводить в лазарете. В прошедшем первенстве он суммарно пропустил из-за травм 226 дней и отыграл лишь семь матчей, а летом стал свободным агентом. Однако это не смутило «Аль-Иттихад», предложивший ему четырёхлетний контракт с зарплатой €25 млн в год.

Расставшись с Бакайоко и Канте, «Челси» немного разгрузил платёжную ведомость и избавился от исполнителей, по тем или иным причинам не выступавших на высоком уровне. Но за это клуб не получил ни евро, следовательно, не приблизился к решению проблемы с санкциями. Наоборот, летом синие заплатили ещё €65 млн за Кристофера Нкунку, вопрос о покупке которого был решён ещё осенью 2022-го. В связи с этим их положение стало ещё более удручающим. Чтобы обезопасить себя, им необходимо продать целый ряд футболистов до 31 июня, а с этим всё пока не так гладко.

По информации СМИ, в настоящий момент «Челси» активно пытается пристроить ещё восемь игроков. Причём сразу четверо из них могут повторить судьбу Канте и отправиться на Ближний Восток. Команды из Саудовской Аравии готовы принять у себя Ромелу Лукаку, Калиду Кулибали, Эдуара Менди и Хакима Зиеша. Правда, далеко не все из вышеперечисленных спортсменов согласны на это.

По информации La Gazzetta dello Sport, Лукаку уже успел отклонить предложение «Аль-Хиляля» и выразил желание продолжить карьеру в «Интере». Проблема в том, что нерадзурри не готовы оплачивать полноценный трансфер бельгийского нападающего и хотят вновь взять его в аренду, а это не устраивает «Челси». Лондонцы попытались найти компромиссный вариант и организовать обмен Ромелу на хавбека Николо Бареллу, но без солидной доплаты достичь соглашения будет непросто.

Примечательно, что «Интер» не прочь взять на сезон и Кулибали, но для этого ему придётся выдержать конкуренцию с тем же «Аль-Хилялем». Как сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио, саудовцы намерены заключить с защитником трёхлетний контракт на €90 млн. В финансовом плане действующие финалисты Лиги чемпионов не способны тягаться с шейхами, поэтому остаётся надеяться лишь на самого футболиста.

Что касается Менди и Зиеша, то здесь всё гораздо проще. Оба не прочь отправиться в Саудовскую Аравию, а переговоры с ними находятся на заключительной стадии. И если не возникнет форс-мажоров, то первый составит компанию экс-защитнику «Ростова» Баштушу в вернувшемся в элиту «Аль-Ахли», а второй присоединится к Криштиану Роналду в «Аль-Насре». О сумме за их переход не сообщается, но вряд ли она будет большой. Неудачные выступления в последние годы обвалили их стоимость. И сейчас на портале Transfermarkt они оцениваются в €12 млн и €16 млн соответственно.

Но пока складывается впечатление, что и за других своих игроков «Челси» будет крайне непросто получить адекватную компенсацию, не говоря о чём-то большем. Европейские команды отлично понимают, в каком сложном положении находятся синие, поэтому не торопятся делать им привлекательные предложения. Ведь им так или иначе придётся расставаться со своими активами. Отличная иллюстрация тому — ситуация с продажей Мэйсона Маунта.

Да, предыдущий соревновательный год стал одним из самых неудачных в карьере молодого хавбека. Во всех турнирах он провёл 35 встреч и записал на свой счёт всего девять (3 + 6) баллов по системе «гол + пас» — в три раза меньше, чем в позапрошлом (13 + 16). Негативно на его стоимости сказывается и истекающее летом 2024-го соглашение с «аристократами». Но не будь «Челси» в таком отчаянии, «Манчестер Юнайтед» вряд ли предпринял бы попытку забрать одного из самых талантливых полузащитников Англии за €46,5 млн. В то время как тот оценивается в €60 млн.

И хотя пока лондонцы сопротивляются, есть вероятность, что им всё же придётся пойти навстречу. Судя по слухам, Маунт не намерен оставаться в коллективе и уже через год может покинуть его на правах свободного агента. А это крайне невыгодно команде, испытывающей такие трудности с ФФП.

На фоне этого предлагаемая «Арсеналом» сумма за Кая Хаверца выглядит более адекватной. По сведениям Daily Mail, серебряные призёры АПЛ готовы заплатить €64 млн, а ещё около €6 млн могут прописать в виде бонусов. И хотя сам немец воодушевлён потенциальным переездом со «Стэмфорд Бридж» на «Эмирейтс», в дело может вмешаться «Бавария». Как сообщает журналист Флориан Платтенберг, боссы мюнхенцев хотят видеть его в атаке рядом с Эриком Шупо-Мотингом и Матисом Телем.

Судя по всему, к прямому конкуренту «Челси» отправится и Матео Ковачич, в услугах которого заинтересован «Манчестер Сити». Но и здесь ждать щедрых выплат не приходится. Летом 2024-го у хорвата закончится нынешний договор с «аристократами», поэтому выручить за него около €30 млн будет довольно неплохо.

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Но даже если лондонцам удастся осуществить все вышеназванные сделки и выбить из покупателей максимум средств за своих исполнителей, работы останется ещё много. Даже без учёта Хаверца, Маунта и компании в распоряжении Маурисио Почеттино останется более 30 футболистов, включая не отыгравших и 1 тыс. минут в прошлом сезоне Пьера-Эмерика Обамеянга, Нони Мадуэке и Давида Фофана. Из аренд уже вернулись Итан Ампаду, Маланг Сарр, Мало Гюсто, Андрей Сантос и Каллум Хадсон-Одои, из академии были призваны Леви Колвилл и Льюис Холл. И обеспечить их всех игровой практикой кажется нереальным.

И хотя «Челси» ещё и близко не закончил чистку состава и не обезопасил себя от наказания за нарушение ФФП, в СМИ уже вовсю говорят о новых приобретениях. Синие якобы рассматривают возможность приглашения Федерико Вальверде, Сандро Тонали, Душана Влаховича, Николаса Джексона, Мойсеса Кайседо и Габриэля Вейги, а также ищут голкипера. В список возможных новичков входят Андре Онана, Георгий Мамардашвили, Грегор Кобель и Давид Райя. В сумме покупка этих спортсменов может стоить баснословных денег, гораздо больше потраченных за прошлый год €600 млн.

Таким образом, фанатам «Челси» остаётся надеяться, что всё это так и останется на уровне слухов. Иначе клуб рискует вновь потратить целое состояние и начать сезон с раздутым составом, совладать с которым будет крайне сложно даже Почеттино.