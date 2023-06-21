Бензема поприветствовал Канте в «Аль-Иттихаде»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема поприветствовал соотечественника Н'Голо Канте в саудовском клубе.

«Привет, Н'Голо. Как я и говорил, ты лучший в мире футболист «бокс-ту-бокс». Буду счастлив играть с тобой снова — в лучшей команде Саудовской Аравии. Увидимся в Джидде», — сказал Бензема в видеообращении.

Контракт Канте и клуба подписан до 30 июня 2027 года. В начале месяца «Аль-Иттихад» объявил о соглашении с Каримом Бензема.

В прошедшем сезоне полузащитник провёл десять матчей за «Челси» во всех турнирах и отметился голевой передачей. Большую часть сезона француз пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

Ранее сообщалось, что Канте прошёл вторую часть медобследования перед переходом в «Аль-Иттихад».