Канте прошёл вторую часть медобследования перед переходом в «Аль-Иттихад»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте завершил медицинское обследование перед подписанием контракта с клубом «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, о переходе игрока будет объявлено в ближайшие часы. Его контракт с «Челси» истекает в конце июня.

В прошедшем сезоне Канте провёл десять матчей за «Челси» во всех турнирах и отметился голевой передачей. Большую часть сезона француз пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

Ранее Карим Бензема заявил, что его переход в «Аль-Иттихад» привлечёт дополнительное внимание к чемпионату Саудовской Аравии.