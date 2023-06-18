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Канте прошёл вторую часть медобследования перед переходом в «Аль-Иттихад»

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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте завершил медицинское обследование перед подписанием контракта с клубом «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.
Канте прошёл вторую часть медобследования перед переходом в «Аль-Иттихад»
  • Gettyimages.ru

По информации инсайдера Фабрицио Романо, о переходе игрока будет объявлено в ближайшие часы. Его контракт с «Челси» истекает в конце июня.

В прошедшем сезоне Канте провёл десять матчей за «Челси» во всех турнирах и отметился голевой передачей. Большую часть сезона француз пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

Ранее Карим Бензема заявил, что его переход в «Аль-Иттихад» привлечёт дополнительное внимание к чемпионату Саудовской Аравии.

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