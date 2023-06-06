Бензема — о переходе в «Аль-Иттихад»: это для меня новый вызов

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема считает, что его переход в «Аль-Иттихад» привлечёт дополнительное внимание к чемпионату Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад» — новый вызов для меня. Это хорошая лига, и в ней много хороших игроков. Криштиану Роналду уже здесь, он мой друг, который показывает, что Саудовская Аравия стремительно развивается», — цитирует обладателя «Золотого мяча» goal.com.

Бензема подчеркнул, что перешёл в аравийскую команду, чтобы «побеждать, как делал это в Европе».

«Аль-Иттихад» 6 июня объявил о переходе Бензема.

35-летний французский форвард получит €200 млн за два года.

Бензема выступал за «Реал» с 2009 года. В общей сложности он провёл за клуб 648 матчей, забил 354 гола и сделал 165 результативных передач.

Ранее на прощальной пресс-конференции Бензема назвал трудным решение покинуть «Реал».