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Бензема назвал трудным решение покинуть «Реал» на прощальной пресс-конференции

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Бывший нападающий «Реала» Карим Бензема трогательно попрощался с клубом на пресс-конференции.
Бензема назвал трудным решение покинуть «Реал» на прощальной пресс-конференции
  • Gettyimages.ru

«Это немного грустный день, потому что я покидаю свой клуб. Я подписал контракт с «Реалом» и хотел завершить карьеру здесь, но так не случилось. Я хотел остаться в клубе, но иногда жизнь даёт ещё один шанс. Это очень трудное решение, которое я принял вместе со своей семьей», — сказал Бензема на пресс-конференции.

«Реал» объявил об уходе Бензема 4 июня. Вечером того же дня он провёл прощальный матч с «Атлетиком» и забил гол (1:1).

Француз присоединился к команде в 2009 году. В общей сложности он провёл за клуб 648 матчей, забил 354 гола и сделал 165 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Бензема стал игроком «Аль-Иттихада».

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