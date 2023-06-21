Романо: «Аль-Наср» и «Челси» согласовали переход Зиеша

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш в ближайшее время подпишет контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, саудовский клуб уже договорился о трансфере с игроком и «Челси». Условия личного контракта также согласованы. Зиеш в ближайшее время подпишет договор на два года.

30 декабря 2022 года «Аль-Наср» объявил о переходе в клуб нападающего Криштиану Роналду. За два года португалец получит €200 млн.

Ранее Роналду заявил, что игра в лиге Саудовской Аравии не влияет на его позиции в сборной.