Романо: «Аль-Наср» и «Челси» согласовали переход Зиеша
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По информации инсайдера Фабрицио Романо, саудовский клуб уже договорился о трансфере с игроком и «Челси». Условия личного контракта также согласованы. Зиеш в ближайшее время подпишет договор на два года.
30 декабря 2022 года «Аль-Наср» объявил о переходе в клуб нападающего Криштиану Роналду. За два года португалец получит €200 млн.
Ранее Роналду заявил, что игра в лиге Саудовской Аравии не влияет на его позиции в сборной.